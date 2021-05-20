Коронавірус в Києві. За добу виявили більше 400 нових випадків

З початку епідемії хвороба забрала життя 4983 жителів столиці – мер міста Віталій Кличко опублікував свіжі дані

Парочка прогулюється по Києву під час карантину. Фото: "Сьогодні"

У Києві за минулу добу виявили 433 нових випадків інфікування COVID-19.

Реклама

Як розповів у своєму Facebook мер міста Віталій Кличко, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 203 327 осіб.

За даними мера, 20 травня в Києві захворіли:

259 жінок віком від 18 до 88 років;

156 чоловіків віком від 20 до 85 років;

6 дівчаток від 6 місяців до 16 років і 10 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

У київські лікарні довелося госпіталізувати 55 пацієнтів, інфікованих коронавірусом, і 105 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.

Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Святошинському – 127, Голосіївському – 56 і Шевченківському – 48.

Реклама

Кличко додав, що за останню добу в Києві від коронавірусу померли 11 осіб. З початку епідемії хвороба забрала життя 4983 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, що в Україні видужалих за добу втричі більше, ніж хворих.

Також нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом може перейти до "зеленої зони" карантину.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні