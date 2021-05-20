Русский
$ 27,42
33,49
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Коронавірус в Києві. За добу виявили більше 400 нових випадків

20 травня, 13:29

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

З початку епідемії хвороба забрала життя 4983 жителів столиці – мер міста Віталій Кличко опублікував свіжі дані

Парочка прогулюється по Києву під час карантину. Фото: "Сьогодні"

Парочка прогулюється по Києву під час карантину. Фото: "Сьогодні"

У Києві за минулу добу виявили 433 нових випадків інфікування COVID-19.

Реклама

Як розповів у своєму Facebook мер міста Віталій Кличко, з початку епідемії в столиці COVID-19 діагностували у 203 327 осіб.

За даними мера, 20 травня в Києві захворіли:

  • 259 жінок віком від 18 до 88 років;
  • 156 чоловіків віком від 20 до 85 років;
  • 6 дівчаток від 6 місяців до 16 років і 10 хлопчиків від 10 місяців до 17 років.

У київські лікарні довелося госпіталізувати 55 пацієнтів, інфікованих коронавірусом, і 105 з підозрою і пневмоніями. Решту відправили на самоізоляцію під контролем лікарів.

Примітно, що найбільше нових випадків захворювання виявили в Святошинському – 127, Голосіївському – 56 і Шевченківському – 48.

Реклама

Найбільше нових випадків виявили у Святошинському районі. Фото: facebook.com/merkieva

Найбільше нових випадків виявили у Святошинському районі. Фото: facebook.com/merkieva

В тренді
Колонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
Місцевість, де проходить пресконференція Зеленського. Колаж "Сьогодні"
В тренді
"Хакнули". Депутат Київради привітала підписників з Днем піонерії в соцмережах
Депутат привітала підписників з Днем піонерії. Фото: Богдана Тимощук/Facebook
В тренді
"Мені розбили обличчя і катували". У Києві поліцейські напали на художника (фото)

Кличко додав, що за останню добу в Києві від коронавірусу померли 11 осіб. З початку епідемії хвороба забрала життя 4983 жителів столиці.

Раніше ми повідомляли, що в Україні видужалих за добу втричі більше, ніж хворих.

Також нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом може перейти до "зеленої зони" карантину.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)
День незалежності: над центром Києва пролетів величезний прапор Ізраїлю (фото, відео)Інші новини
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?
У Чорнобильському реакторі почалися нові ядерні реакції. Чи можлива ще одна аварія?Інші новини
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниці
Поліція: Кагарлицького насильника п'ятирічної дівчинки не зможуть посадити до в'язниціІнші новини
Розпочалися продажі нових квартир у титулованому житловому комплексі під Києвом
Розпочалися продажі нових квартир у титулованому житловому комплексі під КиєвомІнші новини
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)
Кличко привітав з днем народження старшого сина Єгора (фото)Інші новини
Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)
Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти