Українська
$ 28,44
33,85
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус "атакует" Киев: 1739 новых заболевших

28 ноября, 12:05

Ольга Литвин Ольга Литвин

Динамика заболеваемости в столице не уменьшается

Эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в Киеве — динамика заболеваемости в столице не уменьшается.

Реклама

Только за прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1739 зараженных, сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Умерли за пятницу 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1268 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67 278.

Заболели за последние сутки:

  • 924 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;
  • 683 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет;
  • 60 девочек в возрасте от 9 месяцев до 17 лет;
  • 72 мальчика в возрасте от 9 месяцев до 17 лет.

У больницах столицы госпитализировали 112 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.

Реклама

За минувшие сутки выздоровели 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 жителя Киева.

В тренде
Переполох из-за маньяка в Голосеевском парке: в полиции прокомментировали слухи

Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 349, в Святошинском — 234, в Соломенском районе — 207.

Читайте также: Степанов озвучил предварительные результаты карантина выходного дня

Напомним, в Украине сегодня действует карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.

Реклама

Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на следующей неделе, с 30 ноября, жесткий локдаун в стране точно не будет вводиться.

Ранее мы предлагали Вашему вниманию видеосюжет о коронавирусе в столичном зоопарке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев эпидемия Виталий Кличко коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. Репортаж
Второй карантинный уикенд в Киеве: торговцы нашли серьезные обходы запретов. РепортажДругие новости
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлится
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлитсяДругие новости
Цифра дня. В Киеве пустуют тысячи квартир под аренду
Цифра дня. В Киеве пустуют тысячи квартир под арендуНедвижимость
Благотворительный проект АТБ собрал первые десять миллионов
Благотворительный проект АТБ собрал первые десять миллионовДругие новости
Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)
Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)Другие новости
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспорт
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспортДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять