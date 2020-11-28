Коронавирус "атакует" Киев: 1739 новых заболевших

Эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в Киеве — динамика заболеваемости в столице не уменьшается.
Только за прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 1739 зараженных, сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Умерли за пятницу 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1268 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67 278.
Заболели за последние сутки:
- 924 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;
- 683 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет;
- 60 девочек в возрасте от 9 месяцев до 17 лет;
- 72 мальчика в возрасте от 9 месяцев до 17 лет.
У больницах столицы госпитализировали 112 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 жителя Киева.
Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 349, в Святошинском — 234, в Соломенском районе — 207.
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Напомним, в Украине сегодня действует карантин выходного дня. В связи с этим во всех регионах страны введен ряд ограничений. Сайт "Сегодня" напоминает о них.
Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на следующей неделе, с 30 ноября, жесткий локдаун в стране точно не будет вводиться.
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