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Красная зона на пороге? В Киеве COVID-показатели выше нормы

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
28 октября, 09:25
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За сутки в столице подтвердили 1451 новый случай коронавируса
В Украине расширяется красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине расширяется красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве три дня подряд превышают показатели по распространению коронавируса. Таким образом столица оказалась на грани попадания в красную зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Киев в шаге от красной зоны карантина

За сутки в Киеве подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов, а 317 – выздоровели.

Как известно, условием перехода области в красную зону карантина является превышение двух и более показателей по распространению коронавируса в течение трех дней подряд.

По состоянию на 28 октября в столице три дня подряд превышают показатели госпитализации и загруженности коек с кислородом. Это значит, что вскоре Киев может перейти в красную зону.

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Красная зона в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Красная зона в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).

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Красная зона

В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:

  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Запорожская
  • Одесская
  • Сумская
  • Херсонская
  • Ровенская
  • Николаевская

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