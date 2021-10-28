Красная зона на пороге? В Киеве COVID-показатели выше нормы

За сутки в столице подтвердили 1451 новый случай коронавируса

В Украине расширяется красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве три дня подряд превышают показатели по распространению коронавируса. Таким образом столица оказалась на грани попадания в красную зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Киев в шаге от красной зоны карантина

За сутки в Киеве подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов, а 317 – выздоровели.

Как известно, условием перехода области в красную зону карантина является превышение двух и более показателей по распространению коронавируса в течение трех дней подряд.

По состоянию на 28 октября в столице три дня подряд превышают показатели госпитализации и загруженности коек с кислородом. Это значит, что вскоре Киев может перейти в красную зону.

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Красная зона в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 27 октября, в Украине зафиксировали 26 071 новый случай COVID-19. Это на 3497 случаев больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 851 804 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 576 жителей Украины (всего – 66 204). Вылечить удалось 2 411 711 инфицированных (10 006 – за последние сутки).