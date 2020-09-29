Кто идет в мэры Киева: что нужно знать о кандидатах

В Украине 25 октября 2020 года пройдут очередные местные выборы. Киев тоже будет выбирать нового мэра. Всего на пост главы города в столице сейчас претендуют 17 человек.
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Список зарегистрированных в ЦИК кандидатов:
- Ирина Верещук – "Слуга народа";
- Максим Гольдарб – самовыдвиженец.
- Диана Гранцева – самовыдвиженка;
- Сергей Гусовский – "За будущее";
- Виталий Кличко – "УДАР";
- Алексей Кучеренко – "Батькивщина";
- Юрий Левченко – "Народовластие";
- Александр Омельченко – "Единство";
- Андрей Пальчевский – "Победа Пальчевского";
- Виктор Петрук – "Гражданское движение "Волна";
- Михаил Поживанов – "Радикальная партия";
- Александр Попов – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Сергей Притула – "Голос";
- Игорь Смешко – "Сила и Честь";
- Николай Томенко – "Родная страна";
- Егор Фирсов – "Экологическая альтернатива";
- Сергей Шахов – "Наш край";
А теперь более детально о каждом из них.
Ирина Верещук
- 40 лет
- Закончила военный институт при Национальном университете "Львовская политехника" (референт-переводчик, офицер военного управления тактического уровня).
- После окончания военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в ВСУ. Бывший мэр приграничного городка Рава-Русская. На праймериз Ирина обогнала четверых мужчин-кандидатов.
Максим Гольдарб
- 42 года
- Донецкий национальный университет (правоведение)
- Инициатор всеукраинских движений за честные тарифы в сфере ЖКХ. Ведущий авторских программ на украинских телеканалах.
Диана Гранцева
- Информации о самовыдвиженке Гранцевой в открытых источниках мало. Известно, что родилась в Керчи, в 1998 году приехала в Киев.
- Глава Национальной украинской ассоциации жилья, которая занимается вопросами ЖКХ, предприниматель.
Сергей Гусовский
- 53 года
- Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (инженер-электрик)
- Бизнесмен, ресторатор, председатель депутатской группы "Киевская Команда" в Киевском горсовете. Уже участвовал в выборах мэра столицы в 2015 году.
Виталий Кличко
- 49 лет
- Учился в педагогическом университете на факультете физической культуры.
- Профессиональный боксер, известный по всему миру. Из 47 проведенных боев спортсмен только дважды потерпел поражение. С 2014 года на посту мэра столицы, глава КГГА.
Алексей Кучеренко
- 59 лет
- В 1983 году закончил Киевский государственный университет им. Т .Г. Шевченко (факультет кибернетики), в 2001-м – Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины.
- Народный депутат Верховной рады Украины III, V и VI созыва и бывший министр по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко.
Юрий Левченко
- 35 лет
- Лондонская школа экономики и политических наук (экономический факультет)
- Был депутатом Верховной рады Украины VIII созыва, Киевского городского совета и Вышгородского районного совета. До ноября 2019 года являлся членом партии ВО "Свобода".
Александр Омельченко
- 82 года
- Закончил Киевский инженерно-строительный институт, после – Киевский институт народного хозяйства
- Экс-народный депутат Украины, с мая 1999 года по апрель 2006 года был мэром Киева. Начинал свою карьеру с должности бетонщика строительного комбината Киевского облстройтреста.
Андрей Пальчевский
- 59 лет
- Военный институт Министерства обороны СССР в Москве
- Служил в Вооруженных силах СССР, в частности, переводчиком в Лаосе.
- Владелец лабораторий Eurolab. В 2010 году – первый замминистра по делам семьи, молодежи и спорта. С 2011 года работал ведущим на нескольких телеканалах.
Виктор Петрук
- 43 года
- Национальный авиационный университет
- Инженер и транспортный эксперт. Работал главным специалистом в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Известен как автор альтернативного проекта Шулявской развязки в виде реверсного кольца.
Михаил Поживанов
- 60 лет
- Образование: Национальный исследовательский технологический университет (Россия) (инженер-металлург), обучался в докторантуре Днепропетровской национальной металлургической академии, окончил Национальную академию внутренних дел Украины (юрист).
- Председатель "Фонда муниципальных реформ "Магдебургское право".
Александр Попов
- 59 лет
- Тюменский инженерно-строительный институт (промышленное и гражданское строительство)
- В июне 2010 года назначен первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации, а с 16 ноября 2010 года — главой Киевской городской государственной администрации.
Сергей Притула
- 39 лет
- Тернопольская академия народного хозяйства
- Шоумен и волонтер. Ради участия в мэрских выборах отказался от юмористических проектов.
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Игорь Смешко
- 65 лет
- Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище им. С. М. Кирова (военный инженер по радиотехнике)
- Генерал-полковник, бывший глава СБУ. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. В 2019 году баллотировался в президенты Украины.
Николай Томенко
- 55 лет
- Киевский государственный университета (исторический факультет)
- Народный депутат Украины IV—VIII созывов. С июня 2016 года возглавляет политическую партию "Родная страна".
Егор Фирсов
- 31 год
- Образование: Донецкий национальный университет (специальность "Правоведение")
- Самый молодой среди кандидатов. Народный депутат — в VII созыве Фирсов принимал позицию партии "УДАР" в парламенте, а уже в VIII созыве – от партии Блока Петра Порошенко.
Сергей Шахов
- 45 лет
- ПТУ №21 в городе Брянка (повар-кондитер), Университет экономики и права КРОК (правоведение), Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого (магистр), Луганский Богословский Университет в честь Архистратига Михаила (богословие), Харьковский региональный институт государственного управления при Президенте Украины (государственное управление).
- Политик, общественный деятель и предприниматель. Народный депутат Украины VIII и IX созывов.
Отметим, что 24 сентября закончен прием документов от кандидатов. До 29 сентября (включительно) избирком должен принять решение относительно всех подавших заявки кандидатов.
Напомним, что двум кандидатам – Игорю Писарцу и Борису Сахно, отказали в регистрации из-за отсутствия документов о внесении залога. А Михаил Добкин передумал бороться за кресло киевского мэра и подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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