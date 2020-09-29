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Кто идет в мэры Киева: что нужно знать о кандидатах

29 сентября, 13:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Не все желающие побороться за кресло мэра смогли зарегистрироваться

В Украине 25 октября 2020 года пройдут очередные местные выборы. Киев тоже будет выбирать нового мэра. Всего на пост главы города в столице сейчас претендуют 17 человек.

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Список зарегистрированных в ЦИК кандидатов:

  • Ирина Верещук – "Слуга народа";
  • Максим Гольдарб – самовыдвиженец.
  • Диана Гранцева – самовыдвиженка;
  • Сергей Гусовский – "За будущее";
  • Виталий Кличко – "УДАР";
  • Алексей Кучеренко – "Батькивщина";
  • Юрий Левченко – "Народовластие";
  • Александр Омельченко – "Единство";
  • Андрей Пальчевский – "Победа Пальчевского";
  • Виктор Петрук – "Гражданское движение "Волна";
  • Михаил Поживанов – "Радикальная партия";
  • Александр Попов – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Сергей Притула – "Голос";
  • Игорь Смешко – "Сила и Честь";
  • Николай Томенко – "Родная страна";
  • Егор Фирсов – "Экологическая альтернатива";
  • Сергей Шахов – "Наш край";

А теперь более детально о каждом из них.

Ирина Верещук

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  • 40 лет
  • Закончила военный институт при Национальном университете "Львовская политехника" (референт-переводчик, офицер военного управления тактического уровня).
  • После окончания военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в ВСУ. Бывший мэр приграничного городка Рава-Русская. На праймериз Ирина обогнала четверых мужчин-кандидатов.

Максим Гольдарб

  • 42 года
  • Донецкий национальный университет (правоведение)
  • Инициатор всеукраинских движений за честные тарифы в сфере ЖКХ. Ведущий авторских программ на украинских телеканалах.

Диана Гранцева

  • Информации о самовыдвиженке Гранцевой в открытых источниках мало. Известно, что родилась в Керчи, в 1998 году приехала в Киев.
  • Глава Национальной украинской ассоциации жилья, которая занимается вопросами ЖКХ, предприниматель.
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Сергей Гусовский

  • 53 года
  • Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (инженер-электрик)
  • Бизнесмен, ресторатор, председатель депутатской группы "Киевская Команда" в Киевском горсовете. Уже участвовал в выборах мэра столицы в 2015 году.

Виталий Кличко

  • 49 лет
  • Учился в педагогическом университете на факультете физической культуры.
  • Профессиональный боксер, известный по всему миру. Из 47 проведенных боев спортсмен только дважды потерпел поражение. С 2014 года на посту мэра столицы, глава КГГА.

Алексей Кучеренко

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  • 59 лет
  • В 1983 году закончил Киевский государственный университет им. Т .Г. Шевченко (факультет кибернетики), в 2001-м – Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины.
  • Народный депутат Верховной рады Украины III, V и VI созыва и бывший министр по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко.

Юрий Левченко

  • 35 лет
  • Лондонская школа экономики и политических наук (экономический факультет)
  • Был депутатом Верховной рады Украины VIII созыва, Киевского городского совета и Вышгородского районного совета. До ноября 2019 года являлся членом партии ВО "Свобода".

Александр Омельченко

  • 82 года
  • Закончил Киевский инженерно-строительный институт, после – Киевский институт народного хозяйства
  • Экс-народный депутат Украины, с мая 1999 года по апрель 2006 года был мэром Киева. Начинал свою карьеру с должности бетонщика строительного комбината Киевского облстройтреста.

Андрей Пальчевский

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  • 59 лет
  • Военный институт Министерства обороны СССР в Москве
  • Служил в Вооруженных силах СССР, в частности, переводчиком в Лаосе.
  • Владелец лабораторий Eurolab. В 2010 году – первый замминистра по делам семьи, молодежи и спорта. С 2011 года работал ведущим на нескольких телеканалах.

Виктор Петрук

  • 43 года
  • Национальный авиационный университет
  • Инженер и транспортный эксперт. Работал главным специалистом в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Известен как автор альтернативного проекта Шулявской развязки в виде реверсного кольца.

Михаил Поживанов

  • 60 лет
  • Образование: Национальный исследовательский технологический университет (Россия) (инженер-металлург), обучался в докторантуре Днепропетровской национальной металлургической академии, окончил Национальную академию внутренних дел Украины (юрист).
  • Председатель "Фонда муниципальных реформ "Магдебургское право".

Александр Попов

  • 59 лет
  • Тюменский инженерно-строительный институт (промышленное и гражданское строительство)
  • В июне 2010 года назначен первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации, а с 16 ноября 2010 года — главой Киевской городской государственной администрации.

Сергей Притула

  • 39 лет
  • Тернопольская академия народного хозяйства
  • Шоумен и волонтер. Ради участия в мэрских выборах отказался от юмористических проектов.

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      Игорь Смешко

      • 65 лет
      • Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище им. С. М. Кирова (военный инженер по радиотехнике)
      • Генерал-полковник, бывший глава СБУ. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. В 2019 году баллотировался в президенты Украины.

      Николай Томенко

      • 55 лет
      • Киевский государственный университета (исторический факультет)
      • Народный депутат Украины IV—VIII созывов. С июня 2016 года возглавляет политическую партию "Родная страна".

      Егор Фирсов

      • 31 год
      • Образование: Донецкий национальный университет (специальность "Правоведение")
      • Самый молодой среди кандидатов. Народный депутат — в VII созыве Фирсов принимал позицию партии "УДАР" в парламенте, а уже в VIII созыве – от партии Блока Петра Порошенко.

        Сергей Шахов

        • 45 лет
        • ПТУ №21 в городе Брянка (повар-кондитер), Университет экономики и права КРОК (правоведение), Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого (магистр), Луганский Богословский Университет в честь Архистратига Михаила (богословие), Харьковский региональный институт государственного управления при Президенте Украины (государственное управление).
        • Политик, общественный деятель и предприниматель. Народный депутат Украины VIII и IX созывов.

        Отметим, что 24 сентября закончен прием документов от кандидатов. До 29 сентября (включительно) избирком должен принять решение относительно всех подавших заявки кандидатов.

        Напомним, что двум кандидатам – Игорю Писарцу и Борису Сахно, отказали в регистрации из-за отсутствия документов о внесении залога. А Михаил Добкин передумал бороться за кресло киевского мэра и подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

        Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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        Киев кандидаты ЦИК цвк местные выборы

        Источник: Сегодня

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