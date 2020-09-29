Кто идет в мэры Киева: что нужно знать о кандидатах

Не все желающие побороться за кресло мэра смогли зарегистрироваться

В Украине 25 октября 2020 года пройдут очередные местные выборы. Киев тоже будет выбирать нового мэра. Всего на пост главы города в столице сейчас претендуют 17 человек.

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Список зарегистрированных в ЦИК кандидатов:

Ирина Верещук – "Слуга народа";

Максим Гольдарб – самовыдвиженец.

Диана Гранцева – самовыдвиженка;

Сергей Гусовский – "За будущее";

Виталий Кличко – "УДАР";

Алексей Кучеренко – "Батькивщина";

Юрий Левченко – "Народовластие";

Александр Омельченко – "Единство";

Андрей Пальчевский – "Победа Пальчевского";

Виктор Петрук – "Гражданское движение "Волна";

Михаил Поживанов – "Радикальная партия";

Александр Попов – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Сергей Притула – "Голос";

Игорь Смешко – "Сила и Честь";

Николай Томенко – "Родная страна";

Егор Фирсов – "Экологическая альтернатива";

Сергей Шахов – "Наш край";

А теперь более детально о каждом из них.

Ирина Верещук

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40 лет

Закончила военный институт при Национальном университете "Львовская политехника" (референт-переводчик, офицер военного управления тактического уровня).

После окончания военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в ВСУ. Бывший мэр приграничного городка Рава-Русская. На праймериз Ирина обогнала четверых мужчин-кандидатов.

Максим Гольдарб

42 года

Донецкий национальный университет (правоведение)

Инициатор всеукраинских движений за честные тарифы в сфере ЖКХ. Ведущий авторских программ на украинских телеканалах.

Диана Гранцева

Информации о самовыдвиженке Гранцевой в открытых источниках мало. Известно, что родилась в Керчи, в 1998 году приехала в Киев.

Глава Национальной украинской ассоциации жилья, которая занимается вопросами ЖКХ, предприниматель.

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Сергей Гусовский

53 года

Киевское высшее военное авиационное инженерное училище (инженер-электрик)

Бизнесмен, ресторатор, председатель депутатской группы "Киевская Команда" в Киевском горсовете. Уже участвовал в выборах мэра столицы в 2015 году.

Виталий Кличко

49 лет

Учился в педагогическом университете на факультете физической культуры.

Профессиональный боксер, известный по всему миру. Из 47 проведенных боев спортсмен только дважды потерпел поражение. С 2014 года на посту мэра столицы, глава КГГА.

Алексей Кучеренко

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59 лет

В 1983 году закончил Киевский государственный университет им. Т .Г. Шевченко (факультет кибернетики), в 2001-м – Украинскую академию государственного управления при Президенте Украины.

Народный депутат Верховной рады Украины III, V и VI созыва и бывший министр по вопросам ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко.

Юрий Левченко

35 лет

Лондонская школа экономики и политических наук (экономический факультет)

Был депутатом Верховной рады Украины VIII созыва, Киевского городского совета и Вышгородского районного совета. До ноября 2019 года являлся членом партии ВО "Свобода".

Александр Омельченко

82 года

Закончил Киевский инженерно-строительный институт, после – Киевский институт народного хозяйства

Экс-народный депутат Украины, с мая 1999 года по апрель 2006 года был мэром Киева. Начинал свою карьеру с должности бетонщика строительного комбината Киевского облстройтреста.

Андрей Пальчевский

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59 лет

Военный институт Министерства обороны СССР в Москве

Служил в Вооруженных силах СССР, в частности, переводчиком в Лаосе.

Владелец лабораторий Eurolab. В 2010 году – первый замминистра по делам семьи, молодежи и спорта. С 2011 года работал ведущим на нескольких телеканалах.

Виктор Петрук

43 года

Национальный авиационный университет

Инженер и транспортный эксперт. Работал главным специалистом в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Известен как автор альтернативного проекта Шулявской развязки в виде реверсного кольца.

Михаил Поживанов

60 лет

Образование: Национальный исследовательский технологический университет (Россия) (инженер-металлург), обучался в докторантуре Днепропетровской национальной металлургической академии, окончил Национальную академию внутренних дел Украины (юрист).

Председатель "Фонда муниципальных реформ "Магдебургское право".

Александр Попов

59 лет

Тюменский инженерно-строительный институт (промышленное и гражданское строительство)

В июне 2010 года назначен первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации, а с 16 ноября 2010 года — главой Киевской городской государственной администрации.

Сергей Притула

39 лет

Тернопольская академия народного хозяйства

Шоумен и волонтер. Ради участия в мэрских выборах отказался от юмористических проектов.

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Игорь Смешко

65 лет

Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище им. С. М. Кирова (военный инженер по радиотехнике)

Генерал-полковник, бывший глава СБУ. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники. В 2019 году баллотировался в президенты Украины.

Николай Томенко

55 лет

Киевский государственный университета (исторический факультет)

Народный депутат Украины IV—VIII созывов. С июня 2016 года возглавляет политическую партию "Родная страна".

Егор Фирсов

31 год

Образование: Донецкий национальный университет (специальность "Правоведение")

Самый молодой среди кандидатов. Народный депутат — в VII созыве Фирсов принимал позицию партии "УДАР" в парламенте, а уже в VIII созыве – от партии Блока Петра Порошенко.

Сергей Шахов

45 лет

ПТУ №21 в городе Брянка (повар-кондитер), Университет экономики и права КРОК (правоведение), Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого (магистр), Луганский Богословский Университет в честь Архистратига Михаила (богословие), Харьковский региональный институт государственного управления при Президенте Украины (государственное управление).

Политик, общественный деятель и предприниматель. Народный депутат Украины VIII и IX созывов.

Отметим, что 24 сентября закончен прием документов от кандидатов. До 29 сентября (включительно) избирком должен принять решение относительно всех подавших заявки кандидатов.



Напомним, что двум кандидатам – Игорю Писарцу и Борису Сахно, отказали в регистрации из-за отсутствия документов о внесении залога. А Михаил Добкин передумал бороться за кресло киевского мэра и подал документы на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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