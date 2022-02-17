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Локдаун в школах и желтая зона: все о COVID-ситуации в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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17 февраля, 13:37
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В городе наблюдается высокая заболеваемость, но школы работают в обычном режиме
В столице напряженная ситуация с коронавирусом
В столице напряженная ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве обнаружили только за минувшие сутки 4 261 больного коронавирусом, 27 человек скончались. Столица несколько дней назад перешла в желтую зону карантина, а садики и школы заработали в обычном режиме.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о COVID-ситуации в Киеве.

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Данные за сутки

"4 261 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. 27 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 8 826 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня – 420 215", – об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

Заболели за прошедшие сутки:

  • 2 417 женщин в возрасте от 18 до 99 лет,
  • 1 494 мужчины в возрасте от 18 до 91 года,
  • 187 девочек от 1 месяца до 17 лет и 163 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 111 больных коронавирусом и 196 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели за прошедшие сутки 1 816 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 354 108 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 731, в Дарницком – 583 и Оболонском районе – 573 случая", – отметил Виталий Кличко.

Желтая зона в столице

По состоянию на утро 15 февраля столица находится в желтой зоне карантинных ограничений. До этого две недели Киев был оранжевым.

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В желтой зоне запрещено:

  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
  • межобластные и международные перевозки.

Ограничения не действуют, если все сотрудники и посетители будут иметь сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой прививки от коронавируса.

Работа школ и садиков

В Киеве школы и садики будут работать в штатном режиме.

"Уже три недели персонал учебных заведений проходит инструктаж по действиям в случае чрезвычайных ситуаций, и могу заверить всех: наши педагоги готовы четко и взвешенно действовать в любой ситуации. Работники знают последовательность действий и как вести себя во внештатных ситуациях, где расположены укрытия и по какому маршруту к ним двигаться", – заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Также он напомнил о правилах работы школ в условиях карантинных ограничений.

"Руководство столицы приняло правильное решение о работе учебных заведений, а именно: не вводить общий локдаун. Директора школ принимают решение о переходе на дистанционное обучение классу или школы, исходя из показателей своего подразделения. Так, в Киеве абсолютное большинство школ продолжало работать, и заболеваемость сейчас уже пошла на убыль. На сегодняшний день на полной дистанционке находятся только 19 из 425 столичных школ, и болеет COVID-19 чуть больше одного процента учеников", – подчеркнул Валентин Мондриевский.

Что касается садиков, то из 580 заведений дошкольного образования из-за COVID-19 закрыты всего 6.

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