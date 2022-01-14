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LOL дня. В Киеве мужчина выгуливал голубя на поводке (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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14 января, 17:58
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Судя по кадрам голубь привык к таким прогулкам
В столице очевидцы сняли на камеру курьезный случай с голубем
В столице очевидцы сняли на камеру курьезный случай с голубем / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заметили мужчину, который выгуливал на поводке своего домашнего питомца. Казалось бы ничего необычного, но мужчина выгуливал голубя.

Видео опубликовала Magnolia TV в Telegram.

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В одном из районов столицы мужчина выгуливал на поводке голубя.

На видео видно, что птица тянет хозяина, и у него натягивается поводок в руках.

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"Видели когда-нибудь, как выгуливают голубя на поводке", - пишут в Сети.

В Виннице мама "выгуливала" детей по ТРЦ на поводке

В Виннице мама гуляла с детьми по торговому центру и держала их на поводке. При этом в ее руках было два больших пакета.

На снимке видно, как мама идет по торговому центру с двумя большими пакетами в руках. Рядом с ней находились ее дети, которых она привязала к себе с помощью специального поводка.

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