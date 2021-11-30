Малыши-основатели Киева стали героями повести Марка Твена (фото, видео)

Кий превратился в Тома Сойера, а Лыбедь стала его подружкой Бекки

Памятник малышам-основателям Киева на Почтовой площади сегодня снова преобразился. Как сообщает корреспондент "Сегодня", бронзовые малыши получили новые необычные наряды. По случаю дня рождения популярного американского писателя Марка Твена (родился 30 ноября 1835 года), бронзовые малыши стали героями его произведения "Приключения Тома Сойера".

С днем рождения, Марк Твен!

Наряжать в необычные костюмы бронзовый памятник малышам на Почтовой площади, стало уже доброй киевской традицией. В последний день осени скульптор Владимир Журавель решил оригинально поздравить писателя с днем рождения, а киевлянам подарить хорошее настроение.

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"Мы живем в непростое время – ограничения, маски, изоляция. Хочется внести в жизнь киевлян хоть немножко позитива. Сегодня день рождения у прекрасного писателя Марка Твена, который написал "Приключения Тома Сойера". Все мы были детьми, поэтому хочется вспомнить свои невероятные детские истории, приключения, романтику. Думаю, каждый кто сегодня подойдет к памятнику на Почтовой, узнает героев Марка Твена, а также вспомнит что-то интересное из своего детства", – рассказал сайту "Сегодня" автор памятника малышам-основателям Киева, скульптор Владимир Журавель.

На площади Почтовой нарядили памятник малышам-основателям. Фото: скульптор Владимир Журавель

Новые образы

Кий - станет Томом Сойером, в клетчатых штанишках и с щеткой для покраски забора.

Щек - примерит образ Сида, сводного брата Тома Сойера. Он будет в белой рубашке и с бабочкой.

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Хорив превратится в бродягу Гекльберри Финна – в равном пиджаке и в соломенной шляпе. Он держит в руках кораблик.

Княжна Лыбедь – примерит костюм Бекки Тэтчер, дочь судьи, а еще подружка и одноклассница Тома Сойера. Она получила красивое платье, шляпку и зонтик.

Из княжны получилась вылитая Бекки Тэтчер. Фото: скульптор Владимир Журавель

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Памятник в таком виде простоит один день. По словам скульптора, участились случаи воровства одежды, которой украшают бронзовых малышей. И за порядком возле памятника придется присматривать.

Наряжать малышей это стало традицией. Фото: скульптор Владимир Журавель

Поэтому, если вы хотите немножко окунуться в детство поспешите на Почтовую площадь, чтобы посмотреть на новый образ маленьких основателей Киева.

Костюмы пошила жена скульптора

Кстати, яркие костюмы для малышей в этот раз пошила жена скульптора – Екатерина Журавель.

"Мы уже переодевали малышей-основателей в героев саги про Гарри Потерра легендарной писательница Джоан Роулинг. Теперь решили вспомнить еще одного детского писателя Марка Твена. Моя жена пошила костюмчики для малышей. Конечно же пред этим изучив моду и стиль тех времен. Пожалуй, самый сложный наряд у Лыбеди. Костюмы очень практичные Их можно быстро одеть на памятник", – рассказывает нам автор скульптуры.

Костюмы пошила жена скульптора. Фото: Владимир Журавель

Отметим, что традиция одевать памятник малышам-основателям на Почтовой площади появилась в декабре 2018 года, в день рождения газеты "Сегодня" и в канун праздника святого Николая. Тогда мы подарили малышам первые теплые одежды – кожушки и шапочки, которые согревали их до средины февраля. Костюмы сконструировали и пошили мастера компании "Текстиль-Контакт" под чутким контролем автора памятника – известного киевского скульптора Владимира Журавля.

Марка Твена оригинально поздравили с днем рождения. Фото: скульптор Владимир Журавель

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