Малята-засновники Києва стали героями повісті Марка Твена (фото, відео)

Кий перетворився на Тома Сойєра, а Либідь стала його подружкою Беккі

Пам'ятник малюкам-засновникам Києва на Поштовій площі сьогодні знову перетворився. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", бронзові діти отримали нові незвичайні вбрання. З нагоди дня народження популярного американського письменника Марка Твена (народився 30 листопада 1835), бронзові малюки стали героями його твору "Пригоди Тома Сойєра".

З вдень народження, Марке Твен!

Прикрашати у незвичайні костюми бронзову пам'ятку малюкам на Поштовій площі стало вже доброю київською традицією. В останній день осені скульптор Володимир Журавель вирішив оригінально привітати письменника з вдень народження, а киянам подарувати гарний настрій.

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"Ми живемо у непростий час – обмеження, маски, ізоляція. Хочеться внести в життя киян хоч трохи позитиву. Сьогодні день народження у прекрасного письменника Марка Твена, який написав "Пригоди Тома Сойєра". Усі ми були дітьми, тож хочеться згадати свої неймовірні дитячі історії, пригоди, романтику. Думаю, кожен хто сьогодні підійде до пам'ятника на Поштовій, дізнається про героїв Марка Твена, а також згадає щось цікаве зі свого дитинства", – розповів сайту "Сьогодні" автор пам'ятника малюкам-засновникам Києва, скульптор Володимир Журавель.

На площі Поштовій нарядили пам'ятник малюкам-засновникам. Фото: скульптор Володимир Журавель

Нові образи

Кий – стане Томом Сойєром, у картатих штанях і зі щіткою для фарбування паркану.

Щек - приміряє образ Сіда, зведеного брата Тома Сойєра. Він буде в білій сорочці та з метеликом.

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Хорив перетвориться на бродягу Гекльберрі Фінна – в рівному піджаку і в солом'яному капелюсі. Він тримає в руках кораблик.

Княжна Либідь – Приміряє костюм Беккі Тетчер, дочка судді, а ще подружка і однокласниця Тома Сойєра. Вона отримала гарну сукню, капелюшок та парасольку.

З княжни вийшла вилита Беккі Тетчер. Фото: скульптор Володимир Журавель

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Пам'ятник у такому вигляді простоїть один день. За словами скульптора, почастішали випадки крадіжки одягу, яким прикрашають бронзових малюків. І за порядком біля пам'ятника доведеться наглядати.

Прикрашати малюків це стало традицією. Фото: скульптор Володимир Журавель

Тому, якщо ви хочете трішки поринути в дитинство, поспішіть на Поштову площу, щоб подивитися на новий образ маленьких засновників Києва.

Костюми пошила дружина скульптора

До речі, яскраві костюми для малечі цього разу пошила дружина скульптора – Катерина Журавель.

"Ми вже перевдягали малюків-засновників у героїв саги про Гаррі Потерра легендарну письменницю Джоан Роулінг. Наразі вирішили згадати ще одного дитячого письменника Марка Твена. Моя дружина пошила костюми для малечі. Звичайно ж, перед цим вивчивши моду і стиль тих часів. Мабуть, найскладніше вбрання у Либеді. Костюми дуже практичні Їх можна швидко одягнути на пам'ятник", – розповідає автор скульптури.

Костюми пошила дружина скульптора. Фото: Володимир Журавель

Зазначимо, що традиція одягати пам'ятник малюкам-засновникам на Поштовій площі з'явилася у грудні 2018 року, у день народження газети "Сьогодні" та напередодні свята Миколая. Тоді ми подарували малюкам перший теплий одяг – кожухи та шапочки, які зігрівали їх до середини лютого. Костюми сконструювали та пошили майстри компанії "Текстиль-Контакт" під чуйним контролем автора пам'ятника – відомого київського скульптора Володимира Журавля.

Марку Твену оригінально привітали з днем народження. Фото: скульптор Володимир Журавель

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