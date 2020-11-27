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"Мех принадлежит животным": активисты анти-мехового движения вышли на улицы Киева (видео)

27 ноября, 10:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Аналогичная акция пройдет по всей стране

В Киеве на Большой Васильковской проходит антимеховая акция "кровавая распродажа".

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Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram, 27 ноября.

Акция приурочена к "черной пятнице" и Всемирному дню без меха. Активисты планируют пройтись по всем магазинам улицы, где продаются товары из меха.

Протестующие выкрикивают лозунги: "Мех принадлежит животным".

Протестующие призывают отказаться от натурального меха и меховых ферм. А Верховную Раду Украины принять закон о запрете меховых ферм в стране.

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Так, акция пройдет по всей стране: во Львове, Запорожье, Ивано-Франковске.

Ранее мы писали, что Львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

Напомним, в центре Киева уже проводили массовый антимеховой марш.

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Киев животные акция мех фермы

Источник: Сегодня

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