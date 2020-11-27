"Мех принадлежит животным": активисты анти-мехового движения вышли на улицы Киева (видео)

В Киеве на Большой Васильковской проходит антимеховая акция "кровавая распродажа".
Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram, 27 ноября.
Акция приурочена к "черной пятнице" и Всемирному дню без меха. Активисты планируют пройтись по всем магазинам улицы, где продаются товары из меха.
Протестующие выкрикивают лозунги: "Мех принадлежит животным".
Протестующие призывают отказаться от натурального меха и меховых ферм. А Верховную Раду Украины принять закон о запрете меховых ферм в стране.
Так, акция пройдет по всей стране: во Львове, Запорожье, Ивано-Франковске.
Ранее мы писали, что Львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.
Напомним, в центре Киева уже проводили массовый антимеховой марш.
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