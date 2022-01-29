"Менеджер по смеху". В Киеве ищут работника, который будет хохотать над шутками шефа

Киевское маркетинговое агентство BDC Consulting ищет человека, который должен смеяться над шутками руководителя в рабочих чатах и на онлайн-митингах.
Вакансия размещена на сайте Work.ua.
Основным требованием к потенциальному сотруднику является бурная реакция на шутки.
Далее по теме
"СЕО компании – увлеченный человек "с потрясающим чувством юмора" – как он сам говорит. Наш руководитель сильно переживает, когда на его шутки в общих чатах нет реакций. Эти волнения оседают тяжелым грузом на культуре компании, а также бонусном фонде, в связи с чем мы срочно ищем человека, который будет поддерживать настроение руководителя и его веру в искрометный талант", – говорится в вакансии.
Обязанности "менеджера по смеху"
В обязанности кандидата на должность входят:
- мониторинг и быстрое реагирование на шутки CEO в общем чате в Telegram и Slack;
- громкий смех в ответ на шутки СЕО на онлайн-митингах;
- умение всегда поддержать разговор о криптовалютах;
- активная поддержка творческих инициатив начальника, независимо от качества его идей;
- активное расширение круга коллег, лояльных к юмору руководителя.
Кроме этого, от будущего сотрудника требуют понимания специфики работы. Человек должен заразительно смеяться, чтобы побудить этим делать так же и других людей в коллективе.
"Прикрепите, пожалуйста, аудиозапись вашего смеха к этому отклику. Будет преимуществом опыт участия в КВН или стендап-шоу", – отметили в резюме.
Секретная должность
Должность официально будет звучать как "менеджер по инновациям".
"И никто в компании, включая СЕО, не должен догадываться о вашей истинной функции. Подписание NDA с большими штрафами обязательно", - добавили в описании вакансии.
Ранее мы писали:
- Профессия 2022 года: на кого в Украине будет сумасшедший спрос.
- До 500 тыс. грн в месяц! Кому в Украине предлагают космические зарплаты.