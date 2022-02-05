Могли погибнуть. Из аэропорта "Борисполь" чуть не вывезли краснокнижных птиц (фото, видео)

В аэропорту "Борисполь" таможенники не разрешили вывезти из Украины живых соколов-сапсанов, занесенных в Красную книгу. Птиц усыпили медицинскими препаратами и пытались провезти в сумке.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.
Птиц увидели при сканировании
В багажном отделении была обнаружена подозрительная черная сумка подозрительного. Ее сканирование показало четкие птичьи контуры – лапки, голову и туловище.
Далее по теме
Уже при осмотре обнаружены 4 птицы в достаточно варварских условиях – завернутые в ткань, с обмотанными клейкой лентой лапками и усыпленные медицинскими препаратами. Визуально, обнаруженные птицы – соколы-балабаны или соколы-сапсаны, занесенные в Красную книгу.
Кто пытался похитить птиц
С бирки на дорожной сумке удалось установить имя иностранного пассажира и рейс. Однако мужчина за сумкой так и не явился, на рейс не сел. В настоящее время пассажира пытаются найти.
Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных прав по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Птиц вовремя обнаружили. Фото: Киевская таможня
Что будет с соколами
Птицы будут переданы на ответственное хранение в специализированное учреждение, где им предоставят первичную ветеринарную помощь и обеспечат надлежащий уход.
Раньше мы писали:
- Вывезти в Россию не удалось: на Буковине чуть ли не украли старинный иконостас
- Злоумышленники с помощью беспилотников пытались нарушить воздушное пространство на украинско-румынской границе.