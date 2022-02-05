Могли загинути. З аеропорту "Бориспіль" ледь не вивезли червонокнижних птахів (фото, відео)

В аеропорту "Бориспіль" митники не дозволили вивезти з України живих соколів-сапсанів, занесених у Червону Книгу. Птахів приспали медичними препаратами та намагалися провезти в сумці.
Про це повідомили у пресслужбі Київської митниці.
Птахів побачили при скануванні
У багажному відділені було виявлено чорну сумку підозрілого вигляду. Її сканування показало чіткі пташині контури – лапки, голову та тулуб.
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Вже при огляді виявлено 4 птахів в досить варварських умовах – загорнутих у тканину, з обмотаними клейкою стрічкою лапками та приспаних медичними препаратами. Візуально, виявлені птахи – соколи-балабани чи соколи-сапсани, що занесені в Червону книгу.
Хто намагався викрасти птахів
З бірки на дорожній сумці вдалося встановити ім’я іноземного пасажира та рейс. Однак чоловік за сумкою так і не з’явився, на рейс не сів. На даний час пасажира намагаються знайти.
Правоохоронці склали протокол про порушення митних правих за ст. 483 Митного кодексу України.
Птахів вчасно знайшли. Фото: Київська митниця
Що буде з соколами
Птахи будуть передані на відповідальне зберігання до спеціалізованого закладу, де їм нададуть первинну ветеринарну допомогу та забезпечать належний догляд.
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