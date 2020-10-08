Молодой возраст, но профессиональный взгляд

Опыт человека зависит не столько от возраста, сколько от профессиональной деятельности, считает кандидат в депутаты

Говоря о своем возрасте, Лопушанский Андре, кандидат в депутаты Киевского городского совета по Деснянскому району, номер 2 в списке "Европейской Солидарности", предлагает выйти за рамки стереотипов.

По его мнению, "молодой" – это не антоним слову опытный. Лопушанский считает, что опыт человека зависит не столько от его возраста, сколько от его профессиональной деятельности. Есть немало примеров успешных политиков, которые начали свою карьеру в раннем возрасте. И достигли значительных результатов.

Андре, по его словам, с молодого возраста развивался в разных направлениях: от волонтерства до инновационных направлений зеленой энергетики. Получил юридическое образование (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) и изучал публичное управление и администрирование (Украинский Католический университет).

Как утверждает молодой кандидат, у него свой, новый, взгляд на развитие Деснянского района, который базируется и на опыте в управлении, и на благотворительных и социальных инициативах. И он готов его воплощать в реальность.

Почему Троещина и Лесной массив?

Лопушанский выбрал Деснянский, а не Печерский или иной район Киева. На это, по мнению политика, есть много объективных причин. Деснянский район – самый густонаселенный район Киева, около 368 000 жителей. Здесь живут друзья Андре, которые рассказали о проблематике и вопросах этого района. Именно поэтому он знает, на чем, как кандидату в депутаты, акцентировать внимание и какие вопросы в приоритете для жителей.

Какие цели Андре Лопушанский ставит в приоритет?

Кандидат уверен, что главное – это вектор социальной защиты и реальное решение насущных проблем.

Приоритетные цели:

в медицинской сфере – обеспечение больниц необходимыми средствами и оборудованием для противодействия распространению эпидемии COVID-19;

в вопросах социального развития – это защита социальных прав граждан и поддержка наиболее уязвимых слоев общества: пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и одиноких матерей.

в вопросах молодежной политики – стимулировать и привлекать молодежь к занятиям спортом, поскольку это является эффективным методом предотвращения наркомании и алкоголизма;

в экономической сфере – привлечение инвесторов, поддержка малого и среднего бизнеса, инициативных людей, способных внести свой вклад в создание новых рабочих мест.

Почему люди могут отдать свой голос за Лопушанского?

В Андре есть действующие проекты энергосбережения в Украине, которые привели к снижению оплаты коммунальных услуг (тарифов): населению, государственным и коммунальным учреждениям. Путем построения новейших энергосберегающих котлов на твердом топливе и придомовых кровельных газовых котельных, для поставки тепла в одном доме, оставляя старую общегородскую систему снабжения тепла – как резервную. Таким образом есть живая конкуренция между монополистом поставок тепла, и инвестором альтернативного источника топлива, и население может выбирать, у кого низкая цена.

Еще один проект Андре, которым он занимается с 2018, – проект по привлечению инвестора для производства солнечной и ветровой энергии, которая намного дешевле, чем электроэнергия, произведенная на мазуте, угле или газе (так как для производства необходимо заплатить за стоимость сырья, которая постоянно растет, а ветер и солнце мы получаем бесплатно, то есть стоимость сырья равна нулю). Поэтому солнечная и ветровая энергетика является дешевле, чем любая другая, что, соответственно, показывает европейский опыт. Размещение ветровой, солнечной станции приведет к уменьшению стоимости электроэнергии в городе Киеве.

Чем Деснянский район нравится кандидату?

По словам Андре, в первую очередь – это люди, которые здесь живут, они открытые, прямые. Этот округ словно свой отдельный социум со своими взглядами, своей политикой, своими желаниями, и Лопушанский верит в то, что он и жители района смогут работать вместе ради его развития. А еще ему нравятся озера, леса – такую ​​природу нельзя не любить.

Лопушанский верит в единство и стремление к единым результатам. И уже через год вместе с общиной он сможет почувствовать реальные изменения в жизни Деснянского района. Он сделает все от него зависящее, чтобы жители района гордились своим выбором.

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