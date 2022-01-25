Морозы до 22 градусов: какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз

Сначала по всей стране сильно похолодает, но ближе к выходным погода резко изменится

В Украину придут снег и морозы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине на протяжении недели будет разной. Температура воздуха то резко опустится до -22 градусов мороза, то на выходных поднимется до +2 градусов тепла.

Об этом сообщает ТСН.

Реклама

В период с 24 по 30 января по всей стране ожидается снег, а оттепель ближе к выходным принесет мокрый снег.

Начало недели будет прохладным. Во вторник, 25 января, в западных областях ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью -12-17 градусов мороза, днем от -4 мороза до +1 тепла.

Гораздо холоднее будет в Карпатах. Там ночью похолодает до -22 градусов. На остальной территории страны стоит ожидать небольшой снег, лишь в большинстве северных областей без осадков, температура ночью опустится до -13 градусов, на юге и юго-востоке до -4..9 градусов мороза, днем -2..7 градуса мороза. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 м/с.

Реклама

26 и 27 января по всей Украине прогнозируют небольшой снег. В западных областях нужно готовится кк тому, что местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура в западных областях ночью -1..6 градуса мороза, днем около 0 градусов, в Карпатах ночью -7..12 градуса мороза, днем -3..8 градуса мороза, на остальной территории ночью -5..10 градуса, днем -1..6 градуса.

28 января, в пятницу, начнется потепление. Местами будет идти умеренный снег, в южной части преимущественно без осадков. Днем по всей стране температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью будет от -2 до -8 градусов мороза.

Как пережить резкие перепады температуры воздуха

Если вы знаете, что плохо реагируете на смену температуры воздуха и изменения погоды, врачи советуют придерживаться нескольких правил.

Реклама

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение.

Не стоит забывать про физическую активность, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

Ранее мы писали: