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Можно даже загорать: в Киеве ожидается шикарная погода

13 сентября, 07:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Начало сентября в столице выдалось прохладным, но теперь вернулось бабье лето

В Украину возвращается лето. Сегодня будет очень тепло везде, в том числе и в столице. После недели прохлады, в Киеве сегодня можно будет даже пойти позагорать – ожидается до 27 градусов тепла.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На этой неделе киевляне немного подмерзли из-за резкого похолодания, но к выходным погода наладилась и снова можно доставить шорты и футболки. Так, синоптики обещают в столице 25-27 градусов тепла и никаких дождей. Такой же погода будет по всей Киевской области.

Отметим, что прошлый месяц в Киеве выдался очень жарким. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в августе составила 21,4 градуса, что на 2,8 градуса выше климатической нормы.

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Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до всего 11 градусов, а жарче всего – 20 числа, когда максимальная температура поднялась до 34,1 градуса и оказалась самой высокой за нынешнее лето. В последний месяц лета было девять дней с температурой выше 30 градусов. Осадков в столице выпало лишь 31 мм, что составило 45% климатической нормы.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце августа киевляне сняли на видео "танец молний" в ночном небе над городом.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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