На балансе не значится: в "Киевпастрансе" открестились от царь-швабры

Чего только не увидишь утром на улицах Киева. Корреспонденты "Сегодня" заметили, как при помощи огромной швабры сотрудники коммунального предприятия "Киевпастранс" мыли окна в своем четырехэтажном здании на Почтовой площади.

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Орудовал царь-шваброй всего один рабочий. А еще четверо наблюдали за процессом и давали ему советы. Интересно, что швабра-гигант легко доставала до окон четвертого этажа.

Прохожие, которые этим утром прогуливались по Почтовой площади, называли мужчину настоящим виртуозом, поскольку во время мытья ни одно из стекол "Киевпастранса" не пострадало.

В самом коммунальном предприятии нам пояснили, что с определенной периодичностью моют окна в здании. Поскольку оно находится возле оживленной автомагистрали, то на окнах оседает пыль. А вот по поводу царь-швабры огорчили. Оказывается, на территории предприятия нет такой швабры.

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"Такой швабры на балансе предприятия у нас нет. Скорей всего, на место вызывали представителей частной компании, которая помыла окна в нашем здании", - сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

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Кстати, в компаниях, которые занимаются мойкой окон в Киеве нам пояснили, что такая мойка окон не всегда эффективна.

"Такое мытье при помощи телескопической штанги и специальной установки для подачи воды, часто сопровождается обильным заливанием окон нижних этажей. У нас есть телескопические штанги со швабрами, которыми можно помыть окна, но их длина девять метров. Поэтому мы предлагаем клиентам мыть окна при помощи выдвижной автовышки или силами промышленных альпинистов. Мойка четырех окон на уровне четвертого этажа обойдется в 3 тысячи гривен", – пояснили в компании, где занимаются мойкой окон.

Там отмечают, чтобы избежать лишних расходов нужно заменить в здании окна. Если они будут открываться наружу, то мыть их будет гораздо дешевле.

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Киевляне откликнулись на новшество "Киевпастранса" веселым видео.

Царь-швабра "Киевпастранса"

Напомним, ранее в "Киевпастрансе" показали, как проходит обработка салонов трамваев и автобусов специальными средствами дезинфекции в период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

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