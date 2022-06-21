На Киев надвигается непогода! Чего ждать

Гроза в столице Украины начнется после обеда

Киев может затопить. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 21 июня, в Киеве объявили первый уровень опасности. К вечеру температура воздуха значительно снизится. Поэтому жителей столицы предупредили о порывах ветра и дожде.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре на странице в Facebook.

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Так, к 17:00 температура воздуха снизится на 10°С.

Гроза в Киеве начнется после обеда, ожидаются подтопления на автомобильных дорогах и порывы ветра.

Поэтому не забудьте захватить с собой зонтик и не оставляйте машины под деревьями.

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Погода в Киеве ухудшится после обеда

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.