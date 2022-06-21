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На Киев надвигается непогода! Чего ждать

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 июня, 11:40
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Гроза в столице Украины начнется после обеда
Киев может затопить. Фото: коллаж "Сегодня"
Киев может затопить. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 21 июня, в Киеве объявили первый уровень опасности. К вечеру температура воздуха значительно снизится. Поэтому жителей столицы предупредили о порывах ветра и дожде.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре на странице в Facebook.

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Так, к 17:00 температура воздуха снизится на 10°С.

Гроза в Киеве начнется после обеда, ожидаются подтопления на автомобильных дорогах и порывы ветра.

Поэтому не забудьте захватить с собой зонтик и не оставляйте машины под деревьями.

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Погода в Киеве ухудшится после обеда

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.

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Герої не вмирають!

Погиб, спасая побратима… Виктор Головко – старший лейтенант спецподразделения "Омега", в котором прослужил 9 лет, участник АТО... Вместе с подчиненными уничтожил два отряда российского десанта под Киевом. Будучи раненым, не бросил потерявшего сознание товарища на поле боя, дотащил его до эвакуационного автомобиля. Но вражеский выстрел из РПГ уничтожил машину… Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Кирилл Верес – майор ВСУ, командир спецподразделения К-2 при 54-й отдельной механизированной бригаде (ранее – офицер контрразведки СБУ, задержавший российских ГРУшников Александрова и Ерофеева)... Сейчас на счету группы К-2 – около 40 единиц уничтоженной техники врага, сотни оккупантов. Верес - первый полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Герой Украины.
История подвигов героя
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