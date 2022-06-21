На Київ насувається негода! Чого чекати

У вівторок, 21 червня, у Києві оголосили перший рівень небезпеки. Надвечір температура повітря значно знизиться. Тож мешканців столиці попередили про пориви вітру та дощ.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі на сторінці у Facebook.
Так, до 17:00 температура повітря знизиться на 10°С.
Гроза у Києві розпочнеться після обіду, очікуються підтоплення на автомобільних дорогах та пориви вітру.
Тому не забудьте захопити з собою парасольку та не залишайте машини під деревами.
Погода у Києві погіршиться після обіду
Ознаки метеочутливості
У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.
Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.
Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.