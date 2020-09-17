На Киев обрушился мощный ливень с ураганным ветром: фото и видео

Гроза бушевала в нескольких районах столицы и в Киевской области

В Киеве вечером 17 сентября поднялся ураганный ветер, который принес в столицу сильный ливень, местами с градом. Также непогода бушевала и в области.

Реклама

Как сообщили корреспонденты сайта "Сегодня", дожди шли в разных районах столицы – на Виноградаре, Петровке, Соломенке и Позняках.

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

Между тем, на Петровке вода затопила стоянку, на которой стояли несколько автомобилей Tesla.

Стоит отметить – ветер был настолько силен, что сдувал ограждающие барьеры на мосту Патона, делая невозможным проезд транспорта.

Реклама

А в киевском пригороде, Новых Петровцах, порывы ветра повалили на дорогу дерево, ствол которого повредил одну из машин.

Видео: Facebook Киев оперативный

В тренде Можно даже загорать: в Киеве ожидается шикарная погода

Видео: Киев Оперативный

Реклама

В свою очередь, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" предупредили автомобилистов, что над столицей проходит грозовой фронт. Был объявлен "желтый" уровень опасности.

"Прогнозируют ливень и грозу до конца суток. Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Имеем 72 единицы спецтранспорта и средства для ликвидации последствий непогоды", – заверили на предприятии.



Видео: YouTube-канал "Новые новости"

Ранее мы сообщали, что Киев и пригород в конце августа накрыло дождями. При этом после ливня в Ирпене подтоплены ряд улиц и подземных переходов.

Реклама

Также напомним, в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки, а в центре города образовались огромные лужи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама