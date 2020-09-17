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На Киев обрушился мощный ливень с ураганным ветром: фото и видео

17 сентября, 18:43

Руслан Ровик Руслан Ровик

Гроза бушевала в нескольких районах столицы и в Киевской области

В Киеве вечером 17 сентября поднялся ураганный ветер, который принес в столицу сильный ливень, местами с градом. Также непогода бушевала и в области.

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Как сообщили корреспонденты сайта "Сегодня", дожди шли в разных районах столицы – на Виноградаре, Петровке, Соломенке и Позняках.

Видео: Александр Марущак, "Сегодня"

Между тем, на Петровке вода затопила стоянку, на которой стояли несколько автомобилей Tesla.

Стоит отметить – ветер был настолько силен, что сдувал ограждающие барьеры на мосту Патона, делая невозможным проезд транспорта.

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А в киевском пригороде, Новых Петровцах, порывы ветра повалили на дорогу дерево, ствол которого повредил одну из машин.

Видео: Facebook Киев оперативный

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Видео: Киев Оперативный
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В свою очередь, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" предупредили автомобилистов, что над столицей проходит грозовой фронт. Был объявлен "желтый" уровень опасности.

"Прогнозируют ливень и грозу до конца суток. Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Имеем 72 единицы спецтранспорта и средства для ликвидации последствий непогоды", – заверили на предприятии.


Видео: YouTube-канал "Новые новости"

Ранее мы сообщали, что Киев и пригород в конце августа накрыло дождями. При этом после ливня в Ирпене подтоплены ряд улиц и подземных переходов.

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Также напомним, в Луцке прошел сильный ливень с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки, а в центре города образовались огромные лужи.

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Киев дождь ураган ливень киевская область гроза

Источник: Сегодня

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