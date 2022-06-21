Один из главных мостов Киева закроют. Кого будут пропускать

Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы не нарушать ПДД и соблюдать правила комендантского часа

Когда откроют мост - неизвестно. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве со среды, 22 июня, будет закрыто движение частного транспорта по Южному мосту. В частности, по путепроводу смогут ездить машины аварийных службы и авто со спецпропусками.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Остальные мосты столицы работают в обычном режиме.

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"С 22 июня движение по Южному мосту будет закрыто для частного транспорта. Движение будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве днем 12 мая на Южном мосту были замечены рабочие и много техники. На переправе проводились ремонтные работы. В сторону правого берега Днепра наблюдалась пробка. Сайт "Сегодня" узнавал, что происходит на одном из главных мостов столицы.

Также напомним, в мае в Киеве закрывали движение поездов по красной ветке через Днепр.