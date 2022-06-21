Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Один из главных мостов Киева закроют. Кого будут пропускать

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 июня, 08:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы не нарушать ПДД и соблюдать правила комендантского часа
Когда откроют мост - неизвестно. Фото: коллаж "Сегодня"
Когда откроют мост - неизвестно. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве со среды, 22 июня, будет закрыто движение частного транспорта по Южному мосту. В частности, по путепроводу смогут ездить машины аварийных службы и авто со спецпропусками.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Остальные мосты столицы работают в обычном режиме.

Реклама

"С 22 июня движение по Южному мосту будет закрыто для частного транспорта. Движение будет разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве днем 12 мая на Южном мосту были замечены рабочие и много техники. На переправе проводились ремонтные работы. В сторону правого берега Днепра наблюдалась пробка. Сайт "Сегодня" узнавал, что происходит на одном из главных мостов столицы.

Также напомним, в мае в Киеве закрывали движение поездов по красной ветке через Днепр.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 21 июня
1
Личный состав 34100
Личный состав
2
Танки 1496
Танки
3
ББМ 3606
ББМ
4
Артиллерия 752
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 239
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 611
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2537
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Решительный активист-разведчик... Роман Ратушный - боец 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр". Освобождал Тростянец, боролся с оккупантами на Изюмском направлении. Погиб, выполняя боевое задание в разведдозоре. На сайте президента создана петиция о присвоении Ратушному звания Героя Украины (посмертно).

История героя
Непокоренные
Два Александра – командир экипажа и летчик-штурман вертолета. Это только двое из команды героических пилотов ВСУ, участвовавших в "адских рейдах" в Мариуполь, чтобы помочь украинским защитникам "Азовстали" и эвакуировать раненых…
Подробности уникальной операции
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21095.7

Bitcoin Cash (BCH)

121.11

Binance Coin (BNB)

224.1

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

16.56

Litecoin (LTC)

53.97

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,80 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.8

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять