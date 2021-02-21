На Троещине появился "снежный ангел" и сразу стал достопримечательностью (фото)

В Киеве на Троещине слепили целую скульптуру из снега – фигура ангела теперь украшает стадион школы №307 по улице Радунской.

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/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

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Как рассказал "Сегодня" автор скульптуры Александр Бежевец – лепили вдвоем с 13-летней дочерью, на создание фигуры понадобилось полтора часа.

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

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Хотя авторы считают своего ангела незавершенным – мол, не успели проработать мелкие детали, однако фигура уже стала местной достопримечательностью – с ней охотно фотографируются местные жители.

/ Фото: Сегодня

Напомним, снег в Киеве постепенно начал таять и потепление еще больше усилится с начала следующей недели. В понедельник ожидается до 10 градусов тепла. Жителям некоторых областей не повезет – будет мокрый снег.

Однако за кратковременной оттепелью снова придут морозы – ночью до -21, а также сильные ветры.

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