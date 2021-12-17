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На улицах будет опасно: свежий прогноз погоды в Киеве на выходные (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 17:00
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Ночью температура воздуха в столице может опустится до 1 градуса мороза
Погода в Киеве на 18 декабря / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 18 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 18 декабря, в Киеве на выходных будет сыро, а также туман и мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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В столице будет туман, мокрый снег и штормовой ветер.

Температура воздуха ночью будут колебать от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 0 градусов.

Погода в Украине на 18 декабря. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 18 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Будут ли в Украине морозы?

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

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