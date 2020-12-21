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На жирафе возле входа в киевский зоопарк засияли новогодние снежинки (видео)

21 декабря, 16:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В столице готовятся встречать Новый год

На главном жирафе "Киевзоо" появилась праздничная новогодняя подсветка.

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Об этом сообщает "Киевский зоологический парк общегосударственного значения" в Facebook.

Теперь на разноцветном жирафе можно увидеть вечером падающие снежинки.

"Встречаем новогодние праздники со снегом", – пишут в группе.

Ранее мы писали, что Харьков вовсю готовится к праздникам, город к Новому году украсили очень красивой иллюминацией в бирюзовых тонах.

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Напомним, в Ивано-Франковске мужчине не понравилась праздничная иллюминация. Он решил исправить ситуацию и взобрался для этого на главную елку города.

Видео: Сегодня

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Киев зоопарк подсветка жираф

Источник: Сегодня

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