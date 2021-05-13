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Началась продажа новых квартир в титулованном жилом комплексе под Киевом

13 мая, 10:00

Новости компаний

Жилой комплекс Krona Park II в Броварах – город в городе для тех, кто выбирает slow living

ЖК Krona Park

ЖК Krona Park

Глобальные изменения в мире диктуют новые правила жизни и ценности окружения, ведь большинство людей проводит все больше времени дома. Поэтому жилье рядом с природой пользуется большим спросом и остается актуальным трендом для инвестиций. Инфраструктура современных жилых комплексов пригорода не уступает развитой среде мегаполисов, однако имеет свои преимущества. Пешая доступность парка или леса, свежий воздух и возможность воспользоваться всеми благами цивилизации – вот что в данный момент ценится при выборе недвижимости.

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Формат slow living (замедленный осознанный образ жизни) реализуется в жилом комплексе бизнес-класса Krona Park II. Проект строится в Броварах, рядом с лесом и современным парком, в 15 минутах от Киева. Формат недвижимости – "город в городе", а это значит, что ЖК имеет собственную полноценную инфраструктуру на территории, а именно: школу, детский сад, паркинг, стадион, спортивный и медицинский центры, магазины, кафе, салоны, отделения банков и т. д.

В 2020 году ЖК Krona Park II стал победителем международного фестиваля "Выбор года" в номинации "Жилой комплекс бизнес-класса в пригороде Киева", а в 2019 году – победил в "Украинском Строительном Олимпе" в номинации "Экологическое жилье нового поколения".

Территория жилого комплекса обустроена с учетом мировых трендов и имеет концептуальное внутреннее пространство – зоны отдыха, променад, спортивные и детские площадки, велодорожки, современное оформление ландшафта.

Сейчас стартовали продажи квартир в новом доме ЖК Krona Park II с видом на лес. На старте продаж представлен широкий ассортимент разнообразных планировок квартир по низкой стоимости, ведь цена увеличивается с каждым этапом строительства.

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Дом №8 состоит из 3 секций – 10, 14 и 13 этажей, общее количество квартир 169. К продаже доступны 1-, 2- и 3-комнатные планировки. На первом этаже дома расположены коммерческие помещения, также доступные к продаже.

Выгодные условия рассрочки от застройщика позволяют приобрести квартиру с первоначальным взносом от 30%, сроком до 36 месяцев. Также доступна возможность приобрести жилье в кредит и по государственной программе "Доступная ипотека 7%".

Жилой комплекс состоит из 16 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Сейчас на этапе строительства находится 8 домов, первые вводятся в эксплуатацию уже в 2021 году.

Девелопер проекта – Cityconsult Development. На счету компании сотни тысяч квадратных метров готового жилья и знаковые проекты в жилой застройке Киева и области. Cityconsult Development входит в ТОП главных квартиросдатчиков Киева и столичных пригородов, по версии журнала "Новое время" в партнерстве с ЛУН.

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