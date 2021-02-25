Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Начало вакцинации от COVID-19 в Киеве: онлайн трансляция

25 февраля, 10:33

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Первый вакцинированный киевлянин отметил, что доверяет вакцине

Сегодня, 25 февраля, в столице начался процесс вакцинации от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе КГГА, одним из первых получил прививку заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко. Он уже болел коронавирусом в ноябре.

Куценко рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации.

"Как всегда, никаких плохих ощущений нет. Вчера я сказал родным, что буду вакцинироваться. Позавчера я сам узнал, что буду вакцинироваться. Передо мной вообще не стоял вопрос, делать это или нет. Мы занимаемся лечением больных COVID-19 уже год. Первый пациент у нас в реанимации был 20 марта. Первый летальный случай зафиксирован 6 апреля. Это все нарастало лавинообразно, и сейчас мы каждый день видим людское горе, человеческие трагедии, поэтому выбора, вакцинироваться или не вакцинироваться, вообще нет", – сказал медик.

Он добавил, что вакцине доверяет.

Реклама

В тренде
В Киевской области столкнулись пять машин: есть погибшие и пострадавшие (фото)

"Это известная европейская компания. Репутация у нее хорошая", – добавил Куценко.

Фото: Виталий Андроник, "Сегодня"

Фото: Виталий Андроник, "Сегодня"

Реклама

Напомним, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев вакцинация коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандальная профессор Бильченко:
Скандальная профессор Бильченко: "Будут меня увольнять или убивать, как Бузину"Другие новости
Цены на старые квартиры растут: сколько стоит жилье на
Цены на старые квартиры растут: сколько стоит жилье на "вторичке" в КиевеНедвижимость
Новые магазины, доступные цены и мобильные сервисы: чем
Новые магазины, доступные цены и мобильные сервисы: чем "АТБ" удивит киевлян в 2021 годуДругие новости
Что с гориллой Тони: стали известны результаты анализов (фото)
Что с гориллой Тони: стали известны результаты анализов (фото)Другие новости
Сын депутата от
Сын депутата от "Слуги народа" гонял по Киеву на скорости 140 км/ч (видео)Власть
"Таблеточный" челлендж: новые подробности отравления школьника в КиевеДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять