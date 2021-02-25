Начало вакцинации от COVID-19 в Киеве: онлайн трансляция

Сегодня, 25 февраля, в столице начался процесс вакцинации от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения.

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Как рассказали в пресс-службе КГГА, одним из первых получил прививку заведующий отделением инфекционной реанимации Александровской клинической больницы Алексей Куценко. Он уже болел коронавирусом в ноябре.

Куценко рассказал, что чувствует себя хорошо после вакцинации.

"Как всегда, никаких плохих ощущений нет. Вчера я сказал родным, что буду вакцинироваться. Позавчера я сам узнал, что буду вакцинироваться. Передо мной вообще не стоял вопрос, делать это или нет. Мы занимаемся лечением больных COVID-19 уже год. Первый пациент у нас в реанимации был 20 марта. Первый летальный случай зафиксирован 6 апреля. Это все нарастало лавинообразно, и сейчас мы каждый день видим людское горе, человеческие трагедии, поэтому выбора, вакцинироваться или не вакцинироваться, вообще нет", – сказал медик.

Он добавил, что вакцине доверяет.

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"Это известная европейская компания. Репутация у нее хорошая", – добавил Куценко.

Фото: Виталий Андроник, "Сегодня"

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Напомним, в Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

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