У посольства России зажгли файеры (фото, видео)

Несколько десятков представителей партии "Национальный корпус" пришли к посольству России в Киеве. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.
В память жертв Голодомора националисты установили лампадки у крестов и разошлись. Также представители Национального корпуса зажгли файеры.
Мероприятие прошло относительно спокойно.
Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев зажечь в своих окнах свечки в память о жертвах Голодомора.
Также глава государства поручил правительству в кратчайшие сроки дофинансировать Музей Голодомора. 30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.
Напомним, ежегодно, в четвертую субботу ноября, Украина и мир вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этот день принято зажигать на подоконниках свечу в память об убитых голодом и чтить память погибших людей минутой молчания.
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