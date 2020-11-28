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У посольства России зажгли файеры (фото, видео)

28 ноября, 13:12

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Мероприятие прошло относительно спокойно

Несколько десятков представителей партии "Национальный корпус" пришли к посольству России в Киеве. Об этом сообщает PavlovskyNEWS.

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В память жертв Голодомора националисты установили лампадки у крестов и разошлись. Также представители Национального корпуса зажгли файеры.

Фото: PavlovskyNEWS

Мероприятие прошло относительно спокойно.

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев зажечь в своих окнах свечки в память о жертвах Голодомора.

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Также глава государства поручил правительству в кратчайшие сроки дофинансировать Музей Голодомора. 30 ноября Кабинет министров подготовит распоряжение, которое откроет возможности для дофинансирования проекта комплекса Национального музея Голодомора-геноцида.

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Напомним, ежегодно, в четвертую субботу ноября, Украина и мир вспоминают жертв Голодомора 1932-1933 годов. В этот день принято зажигать на подоконниках свечу в память об убитых голодом и чтить память погибших людей минутой молчания.

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