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Не только коронавирус: какая ситуация с гриппом в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 ноября, 19:06
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За последнюю неделю в столице заболели гриппом и ОРВИ более 16 тысяч человек
В Киеве снизился уровень заболевания гриппом.
В Киеве снизился уровень заболевания гриппом. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшую неделю в Киеве зарегистрировали 16 461 больного гриппом и ОРВИ, в тому числе, и COVID-19. Количество больных снизилось на 16% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Ситуация с гриппом в Киеве

В настоящее время уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 30,4%. Этот показатель составляет 555,7.

"В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости на 16% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 5155 (снижение на 2,7%), взрослых – 11306 (снижение на 21%) )", – сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава.

В медицинские учреждения за последнюю неделю в больницы попали 1624 человека, из них 86 – дети.

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Как различить грипп и коронавирус

Определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно, если учитывать, что COVID-19 имеет широкий спектр симптомов. Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование.

Важно помнить, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.

Совместными симптомы являются:

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  • повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба,
  • кашель,
  • усталость,
  • одышка и затрудненное дыхание,
  • боль в горле,
  • насморк и заложенность носа,
  • боль в мышцах,
  • головная боль,
  • рвота и диарея,
  • потеря вкуса и запаха (хотя чаще это проявление COVID-19).

С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один день и больше. В обоих случаях инфицированный человек выделяет и распространяет вирус до появления видимых симптомов.

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