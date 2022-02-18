Новое лекарство и омикрон у детей: что происходит с COVID-ситуацией в Киеве

За все время пандемии коронавируса в столице обнаружили 424 753 случая заболевания

В Киеве усилили карантинные ограничения из-за высокой заболеваемости COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев из-за ухудшения COVID-показателей оказался в оранжевой зоне адаптивного карантина. Кроме этого, в столице коронавирусом все чаще болеют дети.

Сайт "Сегодня" рассказывает последние новости о ситуации с коронавирусом в столице.

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Статистика заболевших

По состоянию на утро 18 февраля в Киеве обнаружили 4 538 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 277 случаев больше, чем 17 февраля (4 261 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 424 753 случая COVID-19.

С начала пандемии в Киеве выздоровели – 356 049 человек, а умерли – 8 846 человек. За последние сутки выздоровел 1 941 человек, а 20 людей умерли.

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Карантинная зона

Киев оказался в оранжевой зоне карантина.

Оранжевый уровень эпидемической опасности содержит ограничение желтой зоны и определяется сигнальным о приближении региона к красной зоне.

Следует соблюдать масочный режим, физическую дистанцию ​​в полтора метра, а также запрещается:

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проведения массовых мероприятий с участием более одного человека на четыре квадратных метра площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более одного человека на десять квадратных метров,

ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

На оранжевом уровне эпидемической опасности местные власти могут вводить дополнительные ограничения.

Омикрон у детей

Омикрон все чаще поражает украинцев. Новый штамм фиксируют и у детей.

Основные симптомы омикрона у детей:

резкое повышение температуры;

насморк и заложенность носа;

"сухое" горло, когда оно першит и печет (у маленьких детей от этого ухудшается аппетит).

Среди характерных проявлений заболевания — в течение первых двух дней после заражения у ребенка плохо сбивается температура.

Как рассказал педиатр Антон Асонов, дети болеют COVID-19 сравнительно легче, чем взрослые.

"Впрочем, появилась симптоматика. В частности, повышена температура тела, кашель, насморк. Все подобные проявления респираторной инфекции присутствуют у детей", — сказал педиатр.

Еще одно лекарство от COVID-19

В Украине к экстренному медицинскому применению был допущен еще один препарат для лечения COVID-19 – "Паксловид" (PAXLOVID) от компании Pfizer.

"Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска, с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степенью тяжести к средней и тяжелой. Министерство здравоохранения уже подписало договор с компанией-производителем Pfizer о поставках 300 тысяч курсов "Паксловида".

Также в Украину уже прибыло 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" из запланированных 300 тысяч. Преперат можно получить бесплатно в больнице.