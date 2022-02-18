Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Нові ліки та омікрон у дітей: що відбувається з COVID-ситуацією у Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 10:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За весь час пандемії коронавірусу в столиці виявили 424 753 випадки захворювання
У Києві посилили карантинні обмеження через високу захворюваність COVID-19
У Києві посилили карантинні обмеження через високу захворюваність COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ через погіршення COVID-показників опинився в помаранчевій зоні адаптивного карантину. Крім цього, у столиці коронавірусом дедалі частіше хворіють діти.

Сайт "Сьогодні" розповідає останні новини про ситуацію із коронавірусом у столиці.

Реклама

Статистика хворих

Станом на ранок 18 лютого в Києві виявили 4 538 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 277 випадків більше, ніж 17 лютого (4 261 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 424 753 випадки COVID-19.

З початку пандемії у Києві одужали – 356 049 людей, а померли – 8 846 осіб. За останню добу одужала 1 941 людина, а 20 людей померли.

Реклама

Карантинна зона

Київ опинився в помаранчевій зоні карантину.

Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки містить обмеження жовтої зони і визначається сигнальним про наближення регіону до червоної зони.

Слід дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в півтора метри, а також забороняється:

Реклама
  • проведення масових заходів за участю більше однієї особи на чотири квадратні метри площі будівлі або території,
  • заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
  • заповненість спортзалів та фітнес-центрів не більше однієї людини на десять квадратних метрів,
  • обмеження часу роботи закладів відсутні.

На помаранчевому рівні епідемічної небезпеки місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.

Омікрон у дітей

Омікрон все частіше вражає українців. Новий штам фіксують у дітей.

Основні симптоми омікрону у дітей:

  • різке підвищення температури;
  • нежить і закладеність носа;
  • "Сухе" горло, коли воно першить і пече (у маленьких дітей від цього погіршується апетит).

Серед характерних проявів захворювання протягом перших двох днів після зараження у дитини погано збивається температура.

Як розповів педіатр Антон Асонов, діти хворіють на COVID-19 порівняно легше, ніж дорослі.

"Втім, з'явилася симптоматика. Зокрема, підвищена температура тіла, кашель, нежить. Усі подібні прояви респіраторної інфекції є у дітей" , – сказав педіатр.

Ще одне ліки від COVID-19

В Україні до екстреного медичного застосування було допущено ще один препарат для лікування COVID-19 – "Паксловід" (PAXLOVID) від компанії Pfizer.

"Паксловід" призначений для використання в першу чергу для пацієнтів з груп ризику, з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання з легким ступенем тяжкості до середнього та тяжкого. Міністерство охорони здоров'я вже підписало договір із компанією-виробником Pfizer про постачання 300 тисяч курсів "Паксловіду".

Також в Україну вже прибуло 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" із запланованих 300 тисяч. Преперат можна отримати безкоштовно у лікарні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров "Дітки злякалися і плакали". Як у дитсадку Станиці Луганської пережили обстріл Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві проїзд на ВДНГ стане платним. Ми дізналися про подробиці Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Протягла на фаркопі близько кілометра: під Києвом сталася страшна ДТП (фото) Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

26 688

захворіло за тиждень в Києві

+20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти