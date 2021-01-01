Новый год в Киеве: зазеленели кусты и деревья (фотофакт)

В Киеве в пятницу, 1 января, зазеленели кусты и деревья.
Как видно на фото, кустарники разных видов "приготовились" к весне и в начале января пустили почки на ветках.
Небывалое явление обнаружили на южной Борщаговке в столице.
Погода в Украине в январе 2021 года, по прогнозам Укргидрометцентра, будет на 2-2,5 градуса теплее средних многолетних значений.
Ранее мы писали, что в Украину под Новый год пришла "весна".
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