Українська
$ 28,29
33,55
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Обещал 200 гривен за голос: в Василькове за подкуп избирателей задержали мужчину

26 октября, 09:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень

В Василькове задержали 35-летнего мужчину, который подкупал избирателей на выборах 25 октября.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Так, на автомобиле Chevrolet мужчина привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток в депутаты. Стоимость одного голоса – 200 гривен. Однако было одно условие – избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень.

"35-летний нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении ведомства.

Реклама

Полиция изъяла деньги, злоумышленнику сообщили о подозрении в подкупе избирателей.

В тренде
В Оболонском районе Киева произошел взрыв (фото)

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, вчера, 25 октября, в Украине прошли местные выборы.

Сразу после завершения выборов начался подсчет голосов, на данный момент уже известны данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы.

Реклама

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

васильков киевская область подкуп избирателей Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев
Киев "поплыл" из-за ливня: что сейчас происходит на дорогах (фото и видео)Другие новости
Борисполь, Васильков и Обухов теперь в
Борисполь, Васильков и Обухов теперь в "красной зоне": что это значитДругие новости
В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и карта
В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и картаДругие новости
Активистка Femen задрала юбку перед Зеленским и показала зеленую Pussy и надпись Zexist (фото)
Активистка Femen задрала юбку перед Зеленским и показала зеленую Pussy и надпись Zexist (фото)Другие новости
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальше
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальшеНедвижимость
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять