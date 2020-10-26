Обещал 200 гривен за голос: в Василькове за подкуп избирателей задержали мужчину

В Василькове задержали 35-летнего мужчину, который подкупал избирателей на выборах 25 октября.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Так, на автомобиле Chevrolet мужчина привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток в депутаты. Стоимость одного голоса – 200 гривен. Однако было одно условие – избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень.

"35-летний нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении ведомства.

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Полиция изъяла деньги, злоумышленнику сообщили о подозрении в подкупе избирателей.

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Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, вчера, 25 октября, в Украине прошли местные выборы.

Сразу после завершения выборов начался подсчет голосов, на данный момент уже известны данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы.

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