Обещал 200 гривен за голос: в Василькове за подкуп избирателей задержали мужчину

В Василькове задержали 35-летнего мужчину, который подкупал избирателей на выборах 25 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Так, на автомобиле Chevrolet мужчина привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток в депутаты. Стоимость одного голоса – 200 гривен. Однако было одно условие – избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень.
"35-летний нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении ведомства.
Полиция изъяла деньги, злоумышленнику сообщили о подозрении в подкупе избирателей.
Мужчине грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Напомним, вчера, 25 октября, в Украине прошли местные выборы.
Сразу после завершения выборов начался подсчет голосов, на данный момент уже известны данные экзитполов о прохождении партий в некоторые областные советы.
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