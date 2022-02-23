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Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 15:55
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В департаменте муниципальной безопасности КГГА отметили, что резервистом может стать мужчина или женщина от 18 до 60 лет
Призыв резервистов в Украине начинается уже сегодня
Призыв резервистов в Украине начинается уже сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне продолжают вступать в территориальную оборону Киева. Активность жителей наблюдается с начала февраля. На горячую линию теробороны обращаются студенты, молодые мамы и даже пенсионеры. Люди готовы в случае необходимости защищать свой город и дом.

Как это происходит, сайту "Сегодня" рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

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Запись в тероборону

Есть два варианты записаться в территориальную оборону Киева: можно обратиться на горячую линию территориальной обороны Киева или записаться в ее ряды в своем военкомате.

"Сейчас наблюдается очень большой наплыв из желающих записаться. И мы не всегда успеваем отвечать на звонки киевлян. Приходится перезванивать. На горячей линии добровольцу подсказывают телефон командира батальона того района, где он проживает. С ним можно решить все организационные вопросы", – поясняет сайту "Сегодня" заместитель директора департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина.

Также можно просто прийти в военкомат по месту проживания и сообщить о желании стать резервистом. Правда, сейчас в военкоматах могут возникнуть определенные сложности. С сегодняшнего дня начался призыв оперативного резерва на воинскую службу, и в военкоматах могут быть заняты этими вопросами.

"В каждом военкомате есть представитель батальона территориальной обороны, который всегда там на месте и ждет резервистов. Он с вами проводит беседу, определяется – подходит ли резервист по морально-деловым качествам. Опрашивает о состоянии здоровья. Если все нормально, то с ним сразу подписывают контракт. Претендент собирает все необходимые документы", – говорит Щербина.

Воинский учет и медкомиссия

Если человек служил в последние годы, например, пять лет, и у него есть вывод медицинской комиссии, то ему ее уже не нужно проходить. Невоеннообязанным нужно стать на учет в военкомат и пройти медкомиссию. Все это делается параллельно.

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"После этого человек уже может заниматься на сборах территориальной обороны. Эти занятия проводятся по выходным", – говорит Михаил Щербина.

Прохождения медкомиссии у человека займет пару часов. В департаменте рекомендуют сдать анализы заранее и приходить на медкомиссию с уже готовыми результатами.

"Нужно понимать, что начался призыв резервистов, и сейчас военкоматы будут очень загружены. И возможно, у людей будут возникать проблем с записью в территориальную оборону Киева, но мы обещаем всем помогать, чтобы пройти все это без трудностей", – добавляет Михаил Щербина.

Оружие для резервиста

В департаменте муниципальной безопасности КГГА говорят, что оружие для каждого резервиста уже заложено, каждого резервиста ждет автомат.

"На время занятий и боевых стрельб мы выдаем оружие, и люди стреляют из него во время занятий, но домой у нас никто автомат не выдает. И в ближайшее время выдавать не будет, пока не начнется мобилизация", – рассказал Щербина.

Для тех резервистов, которые хотят заниматься и усовершенствовать боевую подготовку, мы разрешаем приходить на занятия со своим личным оружием.

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"Кстати, у порядка 70% резервистов есть свое оружие. Мы им помогаем его покупать и регистрировать. Те, кто хотел, уже его давно себе приобрел", – добавляет Михаил Щербина.

Обязательная подготовка

В департаменте говорят, что на горячую линию территориальной обороны Киева ежедневно обращаются более 200 человек. Желающих вступить много, но специалисты отмечают, что важно провести эффективные занятия, чтобы резервисты получили необходимые навыки.

"Без прохождения минимальной подготовки эффективность резервистов будет очень низкая. Желание защищать город – это хорошо, но очень важно уметь обращаться с оружием, знать своего командира, не паниковать и четко понимать свою задачу и уметь воевать", – сказал Щербина.

Он добавил, что подготовку нужно проводить уже сейчас.

"Призываем всех желающих приходить, заниматься, готовиться. А в случае наступления час "Ч" все получат оружие и форму и смогут на законных основаниях защищать свой дом и семью", – поясняет Михаил Щербина.

Резервистом может стать мужчина или женщина от 18 до 60 лет.

Призыв в Украине

Призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Солдаты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они служили до этого и подписали контракт.

Резервисты Вооруженных сил Украины — это украинцы, которые добровольно проходят службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основании контракта.

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