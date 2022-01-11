Одеваться стоит теплее: в Киеве снова снизится температура (карта)

В этот день в столице осадков не прогнозируют, порывы ветра будут достигать 10 м/с

Сегодня температура опустится до -6 градусов/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 11 января, в Киеве осадков не ожидается. По сравнению с предыдущим днем, в столице похолодает и уменьшится скорость ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве дождя и снега не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Ветер — северный, 5-10 м/с. Ожидается облачная погода.

Из-за мороза возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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