Одягатися варто тепліше: у Києві знову знизиться температура (карта)

Сьогодні температура опуститься до -6 градусів/Колаж: "Сьогодні"
У вівторок, 11 січня, у Києві опадів не очікується. Порівняно з попереднім днем, у столиці похолодає та зменшиться швидкість вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у Києві дощу та снігу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -6 градусів. Вітер — північний, 5-10 м/с. Очікується хмарна погода.
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Через мороз можлива ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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