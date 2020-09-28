Один из кандидатов в мэры Киева заболел коронавирусом

Он ушел со всей семьей на изоляцию

Кандидат на выборах городского головы Киева и лидер "Эко партии Березы" Борислав Береза подхватил коронавирусную инфекцию.

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Об этом кандидат написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он вместе со всей семьей отправился на самоизоляцию.

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"Помните, как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Куравлев пел "Счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери. Неужель ты ко мне ,верю и не верю!"? Так вот к нам тоже постучались. Но не счастье, а коронавирус", – пишет Береза.

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Он отметил, что его дети не заразились вирусом.

"И в статистике за вчера нас, похоже, ещё нет. Ведь анализы пришли недавно. Теперь уходим всей семьёй на самоизоляцию на 14 дней. Все встречи, личная предвыборная активность и эфиры отменяются. Хотя... эфиры по скайпу останутся. А все остальное ставим на паузу. Будем лечиться. Вот так из-за COVID-19 все планы летят в тартарары...Берегите себя", – написал политик.

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