Осадки и порывы ветра: погода в Киеве 7 февраля

Сегодня в Киеве прогнозируют влажную погоду и сильный ветер

Несмотря на "плюсовую" температура в столице ожидается снег/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в понедельник, 7 февраля, будет снежной. В этот день столбики термометров не поднимутся выше 4 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице прогнозируется мокрый снег с дождем. Температура будет колебаться от +2 до +4 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.