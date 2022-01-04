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Осень вернулась? В Киеве новый температурный рекорд

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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4 января, 13:13
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В столице зафиксировали аномально теплую погоду – температура воздуха соответствует середине осени, а не январю
В Киеве зафиксировали температуру, как в октябре
В Киеве зафиксировали температуру, как в октябре / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в начале 2022 года зафиксировали новый температурный рекорд – на улице погода, характерная больше для осени, чем для зимы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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"3 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила 4,3 градуса тепла, что на 0,3 градуса выше рекордного значения температуры в этот день 1899 года", - заявили в обсерватории.

Таким образом, климатическая норма была превышена на 7,3 градуса. Такая температура соответствует погоде конца октября.

"Максимальная температура в столице поднялась до 8,2 градуса тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 на 2,1 градуса", – добавили специалисты.

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А морозы будут?

Как узнали журналисты "Сегодня", в январе в Украину еще вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум – минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем.

Холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Полтавской и Днепропетровской, относящихся географически к Центральной Украине.

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