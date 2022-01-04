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Осінь повернулася? У Києві новий температурний рекорд

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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4 січня, 13:13
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У столиці зафіксували аномально теплу погоду – температура повітря відповідає середині осені, а не січню
У Києві зафіксували температуру, як у жовтні
У Києві зафіксували температуру, як у жовтні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на початку 2022 року зафіксували новий температурний рекорд на вулиці погода, характерна для осені, ніж для зими.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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"3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3 градуси тепла, що на 0,3 градуси вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року", – заявили в обсерваторії.

Отже, кліматичну норму було перевищено на 7,3 градуси. Така температура відповідає погоді кінця жовтня.

"Максимальна температура у столиці піднялась до 8,2 градуси тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градуси", – додали фахівці.

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А морози будуть?

Як дізналися журналісти "Сьогодні", у січні до України ще повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум – мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень.

Холод очікується у північних – від Волині до Сумщини – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також у Полтавській та Дніпропетровській, що належать географічно до Центральної України.

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