Основатели Киева на Почтовой стали ангелами (фото)

Перед праздником Святого Николая памятник малышам-основателям Киева на Почтовой площади снова преобразился. Бронзовые Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбедь получили новые наряды.

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На этот раз бронзовые детки стали рождественскими ангелами. Процесс украшения малышей занял у нас полчаса.

Вместе со скульптором Владимиром Журавлем мы два года подряд наряжали малышей в теплые одежды – кожушки, шапки и теплые штанишки. На этот раз нам помогала супруга Владимира.

Фото: "Сегодня"

Княжна Лыбедь и в этот раз получала кожушок, платье, яркий платок и тёплые носки. А вот ее братья-князья облачились в одежды рождественских ангелов с крыльями и нимбами.

"В этот раз я решил, что Киев, Щек и Хорыв станут символами добра и рождества. Для этого мы одели их в костюмчики ангелов. Нам всем очень не хватает добра и теплоты, особенно во время пандемии. Грядущие праздники очень важные – как победа света над тьмой. Мои малыши дарят киевлянам и гостям столицы позитив. Мне хочется, чтобы его было еще больше и хватало всем нам", – рассказал сайту "Сегодня" Владимир Журавель, автор памятника.

Также возле памятника малышам появилась рождественская звезда. Приятно было наблюдать за прохожими, которые в этого холодное утро спешили по делам. Завидев наряженных малышей-основателей они искренне улыбались.

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Приглашаем всех киевлян и гостей города на Почтовую площадь. Здесь можно посмотреть на малышей-ангелов и зарядиться от них позитивом и добром. Одежды будут украшать памятник до Рождества. Надеемся, что их никто не украдет с памятников, как это уже случалось в прошлые годы.

Напомним, что одевать в разные костюмы милый памятник на Почтовой мы начали в 2018 году. С такой инициативой выступили журналисты "Сегодня", а идею поддержал автор памятника, скульптор Владимир Журавель. Оригинальные костюмы для бронзовых деток пошили специалисты компании "Текстиль-Контакт".

Основатели Киева уже были влюбленными купидонами ко Дню Влюбленных, щеголяли в вышиванках, примеряли форму украинских воинов к празднику Покровы, были моряками, медиками в медицинских халатах и защитных масках. И даже героями из Гарри Поттера.

Ранее мы писали, что ВСУ ответило на критику относительно памятника, на котором изображены солдаты. В соцсетях люди писали, что изображенные воины больше напоминали президента Владимира Зеленского и двух генералов.

Смотрите сюжет – в Киеве открыли памятник Каденюку:

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