Осторожно! Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве

В ближайшие часы и до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября в Киеве ожидается сильный ветер. Синоптики прогнозируют I уровень опасности – желтый.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В городе ветер будет достигать15-20 м/с.
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Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть;
- если вы очутились на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- при сильном ветре спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
На Киев надвигаются метели и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.
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