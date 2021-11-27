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От лампадок загорелись колоски. В Киеве возле мемориала жертвам Голодомора произошло ЧП (видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
27 ноября, 17:54
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Сегодня в городе проходят мемориальные мероприятия на территории Национального музея Голодомора-геноцида
Возле мемориала жертвам Голодомора в столице произошел небольшой пожар
Возле мемориала жертвам Голодомора в столице произошел небольшой пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

От лампадок возле мемориала жертвам Голодомора в Киеве задымились колоски, возложенные людьми. Как сообщает корреспондент "Сегодня", некоторым людям показалось, что одна из женщин начала плевать на огонь, чтобы потушить его.

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Возле скульптуры собралось достаточно много людей, которые приносят лампадки, яблоки, хлеб и цветы.

В Украине сегодня чтят память жертв голодоморов

В четвертую субботу ноября Украина ежегодно чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов. В стране пройдут церемонии возложения цветов, скорбные молитвы и зажжение свечей в память о жертвах голодоморов.

История установления

  • Памятный день в честь жертв голодоморов 1932-1933 гг. проводится, согласно президентскому указу от 26 ноября 1998 года, изданному в поддержку инициативы общественных организаций, Министерства культуры и искусств Украины, Государственного комитета Украины по делам религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. Изначально дата называлась День памяти жертв голодомора.
  • В 2000 году дата была переименована в День памяти жертв голодомора и политических репрессий.
  • В 2004-м было установлено другое название – День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.
  • И наконец, в 2007 году появилось наименование День памяти жертв голодоморов, а в третье воскресенье мая отдельно проводится День памяти жертв политических репрессий.
  • В апреле 2010 года ПАСЕ поддержало решение Украины установить национальный день памяти жертв голодоморов и призвало другие пострадавшие страны проводить аналогичную памятную дату для чествования жертв режима.

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