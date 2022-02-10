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Пасмурно, но без мороза: погода в Киеве на 11 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 февраля, 21:00
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В столице в течение дня осадков не будет, однако к вечеру ожидается небольшой дождь.
В течение дня в столице будет "плюсовая" температура/Коллаж: "Сегодня"
В течение дня в столице будет "плюсовая" температура/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в пятницу, 11 февраля, будет пасмурной. В этот день в столице прогнозируют "плюсовую" температуру. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Об этом сообщает Gismeteo.

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Завтра в столице Украины ожидается пасмурная погода. Лишь вечером прогнозируют небольшой дождь. Столбики термометров будут колебаться от +2 до +6 градусов. Скорость ветра – 1-11 м/с.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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