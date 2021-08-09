Петух, лев и курица: под Офисом президента появилась странная инсталляция (фото)

Новая детская площадка. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле Офиса президента на Банковой установили детскую площадку по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. В Сети горожане раскритиковали инсталляцию.

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Фото поделился KIEVMAP в Telegram.

На кадрах видно, как возле здания поставили огромные фигуры различных животных.

Новая инсталляция под ОП. Фото: KIEVMAP

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Здесь расположились – петух в вышиванке, красный лев, желто-красная курица и хрюша в шляпе.

Пользователи Сети не оценили творчество. Многие шутят, что якобы само исполнение мотивов украинской художницы "неудачное".

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В СМИ пишут, что инсталляцию установили ко Дню независимости Украины.

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