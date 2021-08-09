Петух, лев и курица: под Офисом президента появилась странная инсталляция (фото)

Новая детская площадка. Фото: коллаж "Сегодня"
Возле Офиса президента на Банковой установили детскую площадку по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. В Сети горожане раскритиковали инсталляцию.
Фото поделился KIEVMAP в Telegram.
На кадрах видно, как возле здания поставили огромные фигуры различных животных.
Новая инсталляция под ОП. Фото: KIEVMAP
Здесь расположились – петух в вышиванке, красный лев, желто-красная курица и хрюша в шляпе.
Пользователи Сети не оценили творчество. Многие шутят, что якобы само исполнение мотивов украинской художницы "неудачное".
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В СМИ пишут, что инсталляцию установили ко Дню независимости Украины.
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