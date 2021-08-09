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Петух, лев и курица: под Офисом президента появилась странная инсталляция (фото)

9 августа 2021 13:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Монтажные работы уже закончены – декораторы установили ряд мифических существ прямо возле ОП

Новая детская площадка. Фото: коллаж "Сегодня"

Новая детская площадка. Фото: коллаж "Сегодня"

Возле Офиса президента на Банковой установили детскую площадку по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. В Сети горожане раскритиковали инсталляцию.

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Фото поделился KIEVMAP в Telegram.

На кадрах видно, как возле здания поставили огромные фигуры различных животных.

Новая инсталляция под ОП. Фото: KIEVMAP

Новая инсталляция под ОП. Фото: KIEVMAP

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Здесь расположились – петух в вышиванке, красный лев, желто-красная курица и хрюша в шляпе.

Пользователи Сети не оценили творчество. Многие шутят, что якобы само исполнение мотивов украинской художницы "неудачное".

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В СМИ пишут, что инсталляцию установили ко Дню независимости Украины.

Ранее мы писали, что:

  • в Черкасской области откроют арт-объект "Сердце Украины". Глава Черкасской ОГА рассказал, что особое внимание в проекте уделили вопросу инклюзии: "Сердце Украины" без барьеров".
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    Vogue UA представит масштабный арт-проект: 30 обложек от украинских художников.

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