Плюсовая температура и без дождя: погода в Киеве 20 февраля

В этот день в столице Украины осадков и мороза не будет

Столбики термометров в этот день поднимутся до 8 градусов тепла/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в воскресенье, 20 февраля, будет сухой. В этот день сильного ветра ждать не стоит. Ожидается "плюсовая" температура воздуха.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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20 февраля в столице Украины осадки не прогнозируются. Сильного ветра в этот день тоже не будет.

По информации Укргидрометцентра, столбики термометров в этот день будут колебаться от 6 до 8 градусов тепла.

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Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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