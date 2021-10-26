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Под Киевом "накрыли" публичный дом: сутенерше всего 24 года (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 октября, 15:21
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Стоимость предоставления услуг составляла от 800 до 1200 гривен в час, а ежедневный доход был около 5000-7000 гривен
В Киевской области разоблачили дом разврата. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киевской области разоблачили дом разврата. Фото: коллаж "Сегодня"

В Бучанском районе Киевской области полиция разоблачила дом разврата. Организатором оказалась 24-летняя девушка, создавшая "фирму" по оказанию услуг сексуального характера.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Подробности

Как стало известно, организатор размещала соответствующие объявления на сайтах в Интернете и принимала входящие звонки на рекламные номера от клиентов. Сутенерша снимала квартиру, куда приходили клиенты.

Отмечается, что стоимость предоставления услуг составляла от 800 до 1200 гривен в час, а ежедневный доход был около 5000-7000 гривен.

Деньги организатор бизнеса забирала лично или девушки присылали ей на банковскую карту.

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Сутенершу задержала полиция

Правоохранители провели два обыска и изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих причастность женщин к совершению указанных преступлений.

Сутенершу задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Что грозит организатору?

На данный момент открыты уголовные производства по ч.2 ст.303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от четырех до семи лет.

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