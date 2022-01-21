Под Киевом в пожаре погиб годовалый ребенок: 18-летняя мать жила с тремя детьми в помещении бани

В селе Бузова Киевской области 20 января в помещении произошел пожар. Во время возгорания погиб годовалый ребенок.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.
Подробности пожара
Сообщение о пожаре в полицию поступило в 18:30.
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"Девушка сообщила правоохранителям, что около 18:00 вышла в уборную, оставив в помещении троих малолетних детей, и уже через несколько минут заметила задымление", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пожар произошел в результате самовольного возгорания печки, которой осуществлялось отопление помещения. По данным следствия, пожар произошел в помещении бани, в котором жила 18-летняя мать вместе с тремя детьми. Во время возгорания погиб 1-летний ребенок.
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