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Під Києвом у пожежі загинула однорічна дитина: 18-річна мати жила з трьома дітьми у приміщенні лазні

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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21 січня, 22:08
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Пожежа сталася внаслідок самовільного займання пічки
Під час загоряння загинула 1-річна дитина. Колаж "Сьогодні"
Під час загоряння загинула 1-річна дитина. Колаж "Сьогодні"

У селі Бузова Київської області 20 січня у приміщенні сталася пожежа. Під час загоряння загинула однорічна дитина.

Про це повідомили у Нацполіції Київської області.

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Подробиці пожежі

Повідомлення про пожежу до поліції надійшло о 18:30.

"Дівчина повідомила правоохоронцям, що близько 18:00 вийшла до вбиральні, залишивши у приміщенні трьох малолітніх дітей, і вже за кілька хвилин помітила задимлення", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок самовільного загоряння пічки, якою здійснювалось опалення приміщення. За даними слідства, пожежа сталася у приміщенні лазні, в якому жила 18-річна мати разом із трьома дітьми. Під час загоряння загинула 1-річна дитина.

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