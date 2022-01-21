Під Києвом у пожежі загинула однорічна дитина: 18-річна мати жила з трьома дітьми у приміщенні лазні

У селі Бузова Київської області 20 січня у приміщенні сталася пожежа. Під час загоряння загинула однорічна дитина.
Про це повідомили у Нацполіції Київської області.
Подробиці пожежі
Повідомлення про пожежу до поліції надійшло о 18:30.
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"Дівчина повідомила правоохоронцям, що близько 18:00 вийшла до вбиральні, залишивши у приміщенні трьох малолітніх дітей, і вже за кілька хвилин помітила задимлення", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, пожежа сталася внаслідок самовільного загоряння пічки, якою здійснювалось опалення приміщення. За даними слідства, пожежа сталася у приміщенні лазні, в якому жила 18-річна мати разом із трьома дітьми. Під час загоряння загинула 1-річна дитина.
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