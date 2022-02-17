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Под Киевом застройщики угрожали покупателям квартир: чем шантажировали

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 февраля, 12:24
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Схему вымогательства средств разоблачила СБУ, людей заставляли платить за несуществующую услугу
Под Киевом разоблачили схему шантажа застройщиками.
Под Киевом разоблачили схему шантажа застройщиками. / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную коррупционную схему, организованную застройщиками в Киевской области. Злоумышленники шантажом требовали средства граждан за передачу права собственности на уже приобретенное жилье.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ СБ Украины в Киеве.

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Злоумышленники шантажом заставляли покупателей жилья платить дополнительные к договорным обязательствам средства. Как только жилье сдавали в эксплуатацию, у его будущих владельцев потребовали уплатить еще "за оформление права собственности". В случае отказа угрожали перепродать приобретенные квадратные метры.

Только за последний год жертвами этих требований стали более 50 украинцев.

Кто организовал схему

По данным следствия, в организации противоправной схемы причастна 55-летняя женщина, уполномоченное лицо коммерческого застройщика. Злоумышленница "работала" в одном из сел Бучанского района Киевской области.

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"Коммерсантка" требовала средства у граждан, которые согласно заключенным с застройщиком договоров полностью уплатили стоимость будущего жилья. Кроме этого, они должны были платить средства еще и злоумышленнице – от 3 тыс. долларов США за однокомнатную квартиру. Чем больше была площадь квартиры, тем большую "пошлину" нужно было уплатить ее владельцу, чтобы получить документы на право собственности.

Что угрожает злоумышленнице

Правоохранители задержали женщину в офисе строительной компании в селе Тарасовка Бучанского района при получении у одной из клиенток застройщика 13,2 тысяч долларов США за передачу права собственности на оплаченную ею квартиру.

В ходе обыска, проведенного в кабинете, оперативники обнаружили:

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  • правоустанавливающие документы на построенные квартиры;
  • денежные средства в разных валютах в эквиваленте свыше 130 тысяч долларов, вероятно, получены противоправным путем.

В настоящее время злоумышленница объявлена о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. По этой статье можно получить до 7 лет тюрьмы.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств и причастных к сделке лиц.

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