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Подставляют ведра для воды с потолка: поликлиника в Киеве шокировала своими условиями (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 февраля, 00:04
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Вероятно, что в заведении давно не делали ремонт
Заведение нуждается в срочном ремонте/Фото: коллаж: Facebook/Наталья Ставиская/"Сегодня"
Заведение нуждается в срочном ремонте/Фото: коллаж: Facebook/Наталья Ставиская/"Сегодня"

В сети появились фото поликлиники на Нивках в Киеве. Заведение находится в ужасном состоянии и требует ремонта.

Фотографии из медицинского учреждения разместила в соцсети киевлянка Наталья Ставиская.

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"Так хочется делиться приятными новостями, но… Попала сегодня на четвертый этаж поликлиники (Щербаковского, 70). Реально страшно", — написала женщина в соцсети.

На одном из фото видно, как пол в заведении устлан полотенцами для всасывания воды. С потолка капает вода, поэтому решили подставить тазики и ведра.

В заведении протекает потолок/Фото: Facebook/Наталья Ставиская

Потолок в медицинском заведении в желтых пятнах от воды, отваливается штукатурка.

Потолок имеет ужасный вид/Фото: Facebook/Наталья Ставиская
Вероятно, что ремонт в поликлинике не делали давно/Фото: Facebook/Наталья Ставиская

В харьковском метро обрушился потолок

В Харькове обвалившийся потолокв переходе метро Майдан Конституции. Во время инцидента никто не пострадал.

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"Обвалилась штукатурка на потолке при подходе к станции метро Площадь Конституции. Объем достаточно большой", — сказал спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер.

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