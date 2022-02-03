Подставляют ведра для воды с потолка: поликлиника в Киеве шокировала своими условиями (фото)

В сети появились фото поликлиники на Нивках в Киеве. Заведение находится в ужасном состоянии и требует ремонта.
Фотографии из медицинского учреждения разместила в соцсети киевлянка Наталья Ставиская.
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"Так хочется делиться приятными новостями, но… Попала сегодня на четвертый этаж поликлиники (Щербаковского, 70). Реально страшно", — написала женщина в соцсети.
На одном из фото видно, как пол в заведении устлан полотенцами для всасывания воды. С потолка капает вода, поэтому решили подставить тазики и ведра.
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