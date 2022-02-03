Підставляють відра для води зі стелі: поліклініка у Києві шокувала своїми умовами (фото)

Ймовірно, що у закладі давно не робили ремонт

Заклад потребує термінового ремонту/Фото: колаж: Facebook/Наталія Стависька/"Сьогодні"

У мережі з'явилися фото поліклініки на Нивках у Києві. Заклад знаходиться у жахливому стані та потребує ремонту.

Світлини з медичного закладу розмістила у соцмережі киянка Наталія Стависька.

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"Так хочеться ділитися приємними новинами, але… Потрапила сьогодні на четвертий поверх поліклініки (Щербаківського 70). Реально страшно", — написала жінка в соцмережі.

На одному з фото видно, як підлога в закладі встелена рушниками для всмоктування води. Зі стелі капає вода, тому вирішили підставити тазики й відра.

У закладі протікає стеля/Фото: Facebook/Наталія Стависька

Стеля в медичному закладі в жовтих плямах від води, відвалюється штукатурка.

Стеля має жахливий вигляд/Фото: Facebook/Наталія Стависька

Ймовірно, що ремонт у поліклініци не робили давно/Фото: Facebook/Наталія Стависька

У харківському метро обвалилася стеля

В Харкові обвалилася стеля у переході метро Майдан Конституції. Під час інциденту ніхто не постраждав.

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"Обвалилася штукатурка на стелі при підході до станції метро Площа Конституції. Обсяг досить великий", — сказав речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер.